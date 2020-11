La presse étrangère allume les All Blacks, Foster sommé de partir après la défaite face aux Pumas

Les All Blacks ont connu leur première défaite face à l'Argentine dans le cadre du Rugby Championship. Et les critiques fusent dans la presse étrangère.

En battant les All Blacks ce samedi dans le cadre du Rugby Championship, les Pumas pourraient bien avoir lancé une véritable révolution dans le monde de l'ovalie. Le Daily Mail a décrit la victoire de l'Argentine comme "l'un des plus gros bouleversements de l'histoire du rugby international". Non seulement ils ont battu une équipe néo-zélandaise avec ses cadres, mais ils l'ont fait après une préparation loin d'être optimale en raison de la crise sanitaire. À savoir 402 jours sans jouer un test international. Et c'est justement pour ça que les critiques sont sévères cette fois-ci, estime le Daily Telegraph. "Les Kiwis ont été épargnés par le vitriol habituel qui fait suite à leurs rares défaites lorsqu'ils ont été battus de justesse par les Wallabies le week-end dernier - principalement parce qu'ils avaient déjà bouclé la Bledisloe Cup et aligné une équipe B." Ils n'y échappent pas après ce revers face aux Argentins.



"Est-ce vraiment arrivé ? S'est demandé le légendaire all black John Kirwan via le Sydney Morning Herald. Je viens d'entendre quelqu'un dire "ils ont joué avec plus de passion, ils jouent pour leur pays et ils en ont plus envie. Oui c'était le cas, mais c'est normalement ce qu'on dit de nous". Le journal australien estime que les Kiwis, encore une fois bien trop indisciplinés, ont été humiliés comme jamais. Le New Zealand Herald, et son journaliste Gregor Paul, considèrent même que "ce n'est pas qu'ils ont perdu contre les Pumas, c'est qu'ils ne se sont jamais vraiment approchés d'eux." Sur la pelouse, les hommes d'Ian Foster ont semblé perdus, ne sachant quoi faire. Un fait rare pour cette nation triple championne du monde. "L'Angleterre avait montré la marche à suivre pour battre les All Blacks à la Coupe du monde : montez en pointe, plaquez et mettez-les sous pression. On l'a vu la semaine dernière avec les Wallabies et ce soir (samedi). Si vous faîtes ça, les Blacks n'ont pas de plan B", avance Kirwan.



Et c'est justement ça qui inquiète et pousse Gregor Paul a dire que le sélectionneur néo-zélandais doit partir. Et ce, après seulement cinq matchs à la tête de la sélection à la fougère argentée. "Le rugby néo-zélandais doit admettre son erreur et changer d'entraîneur des All Black à la fin de cette saison." Il n'est peut-être pas LE problème mais il en est un gros, enchaîne le journaliste. Il insiste au passage sur le fait qu'il n'a pas fait ses armes en Super Rugby et qu'il n'était qu'un simple lieutenant du meilleur arbitre de l'histoire des Blacks, Steve Hansen. Un entraîneur qui a su créer une équipe pratiquement imbattable. "S'il y a une autre génération dorée, Ian Foster n'est pas l'homme le plus susceptible de la créer." Faire tourner contre les Wallabies était de l'arrogance. Perdre contre les Pumas de cette manière est une honte à l'héritage des All Blacks.