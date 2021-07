RUGBY. La France en déroute : portrait d’une difficulté face aux ''gros'' de l’hémisphère sud

Depuis novembre 2014 et une victoire face à l’Australie au Stade de France, les Bleus n’ont plus battu une des grandes nations du Sud.

Demain, cela fera 2425 jours que les joueurs du XV de France ont connu pour la dernière fois la joie de vaincre l’une des multiples nations championnes du monde. Les mastodontes de l’hémisphère ont mené la vie dure aux Bleus. On se rappelle la rencontre perdue de peu suite au drop manqué de Camille Lopez face aux Wallabies et des cruelles défaites face à l’Afrique du Sud au Stade de France ces dernières années. Mais ce dont on se souviendra surtout, c’est de l’historique gifle qu’avait pris le XV de France en 2015. Lors de ce match, les Français vêtus de rouge avaient vécu une débâcle monumentale face aux All Blacks. Avant d’assister à la tournée en Australie qui brisera, on l’espère, le mauvais sort, retour sur les performances récentes face aux nations du Sud.

À l’extérieur, le tableau n’est pas des plus réjouissant. En Océanie, la réussite la plus récente date de 2009 en Nouvelle-Zélande. Un test match à Dunedin, qui avait été remporté par la France sur le score de 22 à 27. À l’époque, les Tricolores s’étaient même permis de repartir avec le trophée Dave Gallaher, mis en jeu lors des confrontations entre All Blacks et français. Avec une victoire de chaque côté, la tournée avait été remportée par les Bleus à la différence de points.