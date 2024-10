La formidable longévité de cet ancien Toulousain au plus au niveau du rugby français

Yann David s’engage pour une saison supplémentaire au BO. Avec ses 36 ans, il impressionne, tandis que Jonathan Joseph, lui, suscite de plus en plus de questions.

Le Biarritz Olympique a confirmé la prolongation de contrat de Yann David pour une saison supplémentaire. « C’est un joueur essentiel pour l’équipe et apporte énormément sur le terrain comme en dehors. Son expérience, son caractère et sa mentalité exemplaire sont des forces qui tirent le groupe vers le haut. » À 36 ans, le centre français continue de faire le bonheur du public d'Aguiléra, qui salue son investissement et sa longévité.

C’est un joueur sur qui on peut toujours compter, et son influence au sein de l’équipe est indéniable. (James Coughlan, Directeur Sportif)

Après des passages marquants à Bourgoin-Jallieu, Toulouse, Castres et Bayonne, Yann David semble avoir trouvé une nouvelle maison au BO, où il entame sa deuxième saison. « Je suis vraiment content de prolonger mon contrat avec le club. Ici, je me sens bien, et c’est un groupe avec lequel j’ai envie de continuer à avancer, » a confié David sur le site officiel du club.

L'international aux quatre sélections, qui connaît une carrière exceptionnelle, ajoute : « On a encore beaucoup de belles choses à faire ensemble, et je suis impatient de relever les prochains défis. » Ce message, sincère et engagé, témoigne de son attachement au projet biarrot.

Cette prolongation montre encore une fois que nous continuons à construire un groupe solide et ambitieux. Avoir quelqu’un comme Yann, qui croit en notre projet et qui veut y contribuer, est un vrai plus pour nous. Son engagement et sa volonté de pousser l’équipe à se dépasser font de lui un élément clé pour les saisons à venir.

Mais si tout roule pour Yann David, le cas Jonathan Joseph s’avère bien plus épineux. Recruté avec des attentes élevées, le centre anglais n'a toujours pas foulé les pelouses cette saison, la faute à une blessure persistante aux côtes.

À cela s'ajoutent des émoluments conséquents, avec un total avoisinant les 150 000 euros annuels, entre salaire, loyers et droits d'image. Le rendement de Joseph interroge les dirigeants biarrots, notamment sur son investissement au quotidien.

Selon Sud Ouest, l’ombre d’un point de friction se profile pour l’été prochain, lorsqu’il s’agira de régler les droits d’image encore dus. « Ça ne nous empêche pas de dormir », glisse Arnaud Dubois, confirmant une relation tendue avec les agents du joueur.

Cette gestion des prolongations contraste avec l'engagement clair et net de Yann David. Alors que Biarritz poursuit sa saison de Pro D2, le club semble déjà se préparer à tourner la page avec l’international anglais. En attendant, Yann David, lui, reste un pilier solide du BO, prêt à relever de nouveaux défis avec le maillot rouge et blanc.