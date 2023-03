La Cible Mobile Touche Rugby, l'outil parfait pour perfectionner la touche des Cadets aux Seniors

Connaissez-vous la Cible Mobile Touche Rugby ? Une machine innovante et polyvalente pour aider les joueurs des Cadets aux Seniors à se perfectionner en touche.

La conquête fait partie des fondamentaux du rugby. Avoir une bonne mêlée ainsi qu'une excellente touche est souvent synonyme de succès. Ce n'est pas pour rien que nos amis anglais disent "no scrum, no win". Comprenez, pas de mêlée, pas de victoire. Mais avoir un bon alignement est également primordial pour lancer de beaux mouvements. Et bien qu'on parle fréquemment de l'aspect technique de la mêlée, on oublie d'évoquer tout le travail qu'il y a derrière une bonne prise de balle en touche ou bien un contre efficace. Et la mêlée, ça se travaille à l'entraînement durant de longues heures afin d'avoir une bonne synchronisation entre le lancer, le preneur de balle et les lifteurs. Malgré tout, il arrive parfois qu'il ait des ratés, même au plus haut niveau. Alors, imaginez dans les catégories de jeunes, et notamment les cadets qui découvrent l'art subtil de la touche. Pas simple d'avoir le bon timing, les bons gestes, le placement idoine et surtout la musculature pour soulever son coéquipier.



C'est dans cette optique de former au mieux les jeunes, mais aussi d'aider les plus expérimentés à s'entraîner, que la CMTR, pour Cible Mobile Touche Rugby est née. Cet outil mobile et polyvalent a été créé en coopération avec le Stade Montois Rugby afin d’avoir l’expertise de professionnel dans le milieu rugbystique. La CMTR, c'est à la fois une cible pour les lanceurs qui varie en hauteur de 1m70 à 4m20, mais aussi un chariot que les joueurs peuvent déplacer pour travailler les combinaisons comme en match ainsi que le contre. "Avec sa prise en main représentative du corps humain, cet outil entraîne à lifter des joueurs ainsi qu’à travailler le renforcement musculaire dans ce secteur précis grâce à ses élastiques." Ainsi, 1 à 3 joueurs peuvent s'entraîner en même temps et en autonomie. La CMTR est une machine créée par des rugbymen pour des rugbymen qui permet de travailler de manière efficace et amusante à tous les niveaux.

