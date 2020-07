Jouer pour les All Blacks ou l'Italie ? Parisse préfère les Azzuri !

Le légendaire numéro 8 italien Sergio Parisse déclare son amour à l'Italie : entre les Blacks et les Azzuri ? Le choix est vite fait !

Il n'a pas encore pu faire ses adieux à sa sélection chérie, mais Sergio Parisse ne compte pas partir par la petite porte. Son dernier match de Coupe du monde face aux Blacks a été annulé par le passage du Typhon Hagibis, et la pandémie de COVID-19 n'annonce rien de bon pour les prochains tests internationaux. Sergio a été le capitaine des Azzuri à 94 reprises pour 142 sélections, mais il n'a connu que 18 victoires durant toutes ces années.

Pourtant, celui qui est né en Argentine a déclaré au Telegraph qu'il ne regrette rien de son choix : "Les gens me disent « tu n'aurais pas aimé jouer pour les Blacks ? » Et bien non. Être italien, c'est ce que je suis. Peut-être aurais-je gagné plus de matchs, mais aurais-je les mêmes émotions, les mêmes expériences, la même camaraderie, la même joie ?" Le Toulonnais n'a jamais pensé jouer pour les Pumas malgré que ce soit son pays natal, il a préféré jouer pour les pays de naissance de ses deux parents : "Mes parents sont italiens, nous avons été élevés en italien et on rentrait chez nous chaque été. Jouer pour l'Italie était un rêve, jouer pour ma culture et ma famille". A bientôt 37 ans, Sergio Parisse est fier de sa carrière et de ses choix. Une vraie leçon : "Lorsque vous enfilez un maillot, ce n'est pas seulement un vêtement de la journée, une commodité. Loyauté, honneur et confiance - ce sont des choses qui comptent beaucoup pour moi. La chose la plus importante dans la vie est ce que vous ressentez. Si vous ressentez un échec, alors ce n'est pas une bonne chose. Mais je regarde ma carrière et j'en suis fier."