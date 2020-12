Jeu ou carton Rouge ? Le déblayage de Tom Wood pose question, l’EPCR tranche

Le jeune arbitre français Pierre Brousset a eu du pain sur la planche ce week-end lors de la rencontre au sommet entre Leinster et Northampton. Une action cristallise les discussions à la fin de la rencontre avec des spectateurs indignés d’un côté et circonspects de l’autre. Les arbitres professionnels se sont réunis pour trancher sur le déblayage de Tom Wood cette semaine pour avoir les idées bien fraîches avant de reprendre le sifflet.

How do I explain to my grandchildren that this wasn’t a red card for Tom Wood? 😳 pic.twitter.com/NwQ73Zad1u