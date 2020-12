Jérôme Kaino, nouveau Shaun Edwards du Stade Toulousain ?

Le troisième ligne du Stade Toulousain Jérôme Kaino sera entraîneur du club. Mais à quel poste ?

En début de semaine, Jérôme Kaino annonçait sa retraite des terrains. Le double champion du monde avec les All Blacks disait avoir fait son temps et souhaitait laisser sa place aux jeunes. S'il terminera la saison toujours à 100 %, il devra dire adieu au rugby et aux crampons.

Pour RMC Sport, il déclarait souhaiter continuer son histoire d'amour avec le rugby et la meilleure occasion était de passer de l'autre côté : entraîner. Si on pouvait imaginer un retour au pays, Kaino souhaite clairement rester à Toulouse et intégrer le staff. Cette semaine, Le Figaro a interviewé le président du Stade Toulousain Didier Lacroix. Et ce dernier a quasiment confirmé l'avenir du troisième ligne : "On était au courant que cette saison serait sa dernière sur le terrain. Donc c’est une proposition qu’on lui a faite surtout. Depuis le départ, nous sommes intéressés pour garder celui que j’appelle ‘’le Boss’’".

Jérôme Kaino restera donc au Stade Toulousain dans un nouveau rôle, mais le président Lacroix n'a pas donné plus d'éléments à ce sujet : "Pour nous c’est acté, oui. Il restera à nos côtés. Reste à voir comment il va évoluer, quel est le poste qui lui sera clairement dédié au sein de notre staff". Quelques pistes sont pourtant à l'étude et il semblerait que Kaino s'intéresse à des secteurs de jeu comme la défense. Kaino entraîneur de la défense ? Tout cela sera confirmé dans les mois à venir mais pour l'instant, Laurent Thuery est encore en poste au sein du club rouge et noir.