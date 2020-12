Ippei Hata, 1m52 pour 52kg, nous prouve que tout est possible même dans le rugby pro

Demi de mêlée des NTT-Docomo Red Hurricanes en Top League, Ippei Hata est sans doute l'un des plus petits joueurs pros du monde.

Dans l'histoire du rugby, de nombreux joueurs ont prouvé que la taille et le poids n'étaient pas des atouts indispensables pour briller au plus haut niveau. D'aucuns penseront immédiatement à Cheslin Kolbe, d'autres à Shane Williams ou encore à Peter Stringer, qui excellent ou ont excellé en sélection malgré un gabarit plus proche de la normale que certains de leurs coéquipiers. Ces joueurs d'exception ont compensé leur manque de puissance par de solides appuis, une meilleure vision du jeu et surtout une énorme envie. Aussi bien en attaque qu'en défense. Personne n'a oublié comment l'Irlandais Stringer s'est présenté devant Jonah Lomu au début des années 2000 et avait stoppé le golgoth néo-zélandais avec un plaquage aux jambes. D'autres plus gaillards auraient sans doute passé leur chemin mais pas lui. Preuve que lorsqu'on assez de c...oeur, tout est possible.

Depuis, Williams et Stringer ont raccroché les crampons. Mais il existe un joueur sur la planète qui entretient la légende des joueurs de petite taille avec brillo : Ippei Hata. Vous ne connaissez certainement pas le demi de mêlée de la franchise japonaise des NTT-Docomo Red Hurricanes. Mais du haut de son mètre 52,6 et avec 52 kilos sur la balance, il n'est également pas du genre à se défiler face à des adversaires bien plus solides que lui dans le championnat japonais. Il a fait toute sa carrière professionnelle chez les Docomo Red Hurricanes depuis 2012 et compte une trentaine de matchs à son actif. C'est peut-être peu en comparaison de certaines carrières vues en Europe, mais ça prouve qu'en dépit de son gabarit, son équipe a toujours compté sur lui. C'est plutôt rare à l'ère du rugby pro.

Petit par la taille, Ippei Hata n'est pas du genre à se laisser impressionner par certains des plus grands joueurs du monde du rugby comme Eben Etzebeth et ses 2m03.