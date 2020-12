Improbable : le maillot collector du Stade Montois se retrouve en NBA grâce à Westbrook [PHOTOS]

L'une des stars de la NBA Russell Westbrook s'est présenté au match entre Washington et Détroit avec un maillot du Stade Montois.

On connaît l'amour des joueurs de NBA pour la mode. Mais on ne s'attendait pas à voir l'un des joueurs les plus connus du championnat de basket américain, à savoir Russell Westbrook, arriver au match de pré-saisons de sa franchise face à Détroit avec un maillot du Stade Montois. L'ancien joueur d'Oklahoma, passé par Houston, évolue désormais chez les Washington Wizards. On ne sait pas s'il s'agit de sorcellerie, mais on peut clairement voir qu'il s'agit des couleurs de la formation landaise. En regardant de plus près, on peut aussi voir un logo avec l'inscription : "champion de France 1963". S'agit-il d'un polo aux manches longues inspiré d'une tunique de Mont-de-Marsan ?



Pour rappel, ce dernier avait proposé à la vente en édition limitée (30 exemplaires) un "maillot inspiré de celui porté lors de la finale du championnat de France de 1963" pour la fête des pères." Ce dernier, proposé dans un coffret avec une photo de l'équipe d'époque et un poème écrit par André Bonifac". Russell Westbrooke est-il fan de rugby, du Stade Montois ? Va-t-on apprendre que son arrière-grand-père est tombé amoureux de la ville lors d'un voyage en France dans les années 1930 ?