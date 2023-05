Hulleu, Lydon, Ambadiang... Voici notre XV de la saison en ProD2

À l'issue de la phase régulière, il est temps pour nous de concocter notre XV de la saison régulière de ProD2. Il a fallu faire des choix !

C’est donc ce week-end que se tiendront les barrages de ProD2. Nevers recevra Vannes et Mont-de-Marsan, Agen, pour savoir qui rejoindra Oyonnax et Grenoble en demi-finales la semaine suivante. Alors, histoire de rentrer dans le vif du sujet et d’humer comme il faut la bonne odeur des phases finales qui approche, concoctons notre XV de la saison régulière !

PROD2. Personne n'en parle mais un bastion du rugby français devrait descendre en Nationale !Et dans une ProD2 très ouverte cette année (à l’exception d’Oyonnax, qui a survolé avec 111 pts au compteur), forcément, les choix ne sont pas les plus simples à de nombreux postes. Malgré tout, certaines évidences se sont imposées comme celle de Thomas Laclayat à droite de la mêlée, auteur d’une saison XXL avant de rejoindre le Top 14 et couronnée par 11 essais marqués ! Son évolution au Racing 92 sera scrutée de près. A l’arrière aussi, les performances de l’ancien U20 Alexandre De Nardi méritent d’être soulignées, de même que celles de Kylian Jaminet, même si dans l’ensemble, aucun doute sur le fait que le trophée de meilleur numéro 15 de la saison ne revienne à l’Irlandais Peter Lydon. Auteur de 257 points en 2022/2023, l’international hollandais a porté Rouen vers un maintien à peu près confortable grâce à sa botte gauche magique. Et puis le garçon est également un joueur élégant, capables de coups d’éclats offensifs comme il l’a encore montré cette saison.

VIDEO. Pro D2. OH le Drop Stratosphérique de Peter Lydon (Rouen) sous la pluie pour la victoire !A l’ouverture, c’est aussi un ancien arrière qui s’est démarqué, justement. Au milieu de la saison catastrophique de Montauban, Jérôme Bosviel est sorti du lot en sauvant les siens un paquet de fois. Et si l'USM va rester en ProD2 l’année prochaine, elle le doit en grande partie aux 312 points de son artilleur maison, qui se rapproche d’ailleurs plus que jamais de la barre des 2000 unités inscrites avec les Montalbanais. Ailleurs, c’est peut-être à l’aile qu’il a été le plus difficile de trancher. Parce qu’entre les 3 meilleurs marqueurs du championnat, l’écart sur leur saison ne se joue à rien. Si Nathanael Hulleu a fait fructifier au possible son prêt d’un an en ProD2 en inscrivant 16 essais, la place entre Ambadiang et Qadiri vaut très cher. Niveau régularité, on soulignera les 13 essais inscrits par le Grenoblois en 23 matchs, un peu tout au long de l’exercice. Cela fait désormais 31 réalisations en 64 rencontres sous le maillot du FCG pour lui. Dans son duel à distance, l’ailier de Nevers a lui connu une blessure et quelques soucis personnels en première partie de saison. Mais alors quel début d’année 2023 pour la bombe camerounaise ! C’est bien simple, il a inscrit 13 essais sur ses 12 derniers matchs, dont un quadruplé lors de la dernière journée, se révélant comme le joueur le facteur X de l’USON et un joueur aux qualités intrinsèques bien supérieures à l’antichambre du Top 14. Pour cela, il intègre notre XV. Mention spéciale à Samuel Marques à la mêlée, qui se sera démené comme il a pu pour sauver Carcassonne de la relégation. En vain.

