Grenoble. Le nouveau maillot domicile clame son amour à la capitale des Alpes

Le maillot de Grenoble rend hommage à la capitale des Alpes. Les références vont ravir les supporters pour cette nouvelle saison.

La Pro D2 va retrouver le chemin du championnat ce week-end. Et on ne peut pas dire que cette saison ne sera pas excitante quand on se souvient des dernières phases finales de la deuxième division française. Au programme, les deux relégués s'affronteront pour le match d'ouverture et Grenoble retrouvera son voisin Oyonnax pour clôturer cette première journée.

Mais avant, il faut faire sensation et s'offrir les louanges des supporters avec un retour dans les stades tant attendu. Pour cela, Grenoble a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2021/2022. Et le tout que l'on puisse dire, c'est que les créateurs n'ont pas fait semblant. La tunique rend hommage à la capitale des Alpes avec un dessin représentant la ville : les fameuses bulles, la tour Perret, la passerelle Saint-Laurent, les Trois tours et (évidemment) le Stade des Alpes. Un maillot qui fera chavirer le cœur des supporters grenoblois.