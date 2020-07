Grand Stade - L'annulation du projet va coûter 3 millions à la FFR, condamnée par le Tribunal

La Fédération française de rugby va devoir mettre la main au porte-monnaie en cette période de crise suite à l'annulation du projet Grande Stade.

GRAND STADE : les communes déboutées par l'abandon réclament plus de 50 millions à la FFRLes communes impactées par l'annulation unilatérale du projet Grande Stade par la FFR sous la présidence de Bernard Laporte réclamaient plus de 50 millions. Au final, sous réserve d'un appel de la Fédération française de rugby, elles toucheront plus de 3 millions de la part de l'instance selon Le Monde. Le journal se fait l'écho ce samedi de la décision du tribunal administratif de Versailles. Ce dernier estime que la Fédération a manqué à ses obligations contractuelles. La FFR devra notamment verser 3,36 millions à L'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. 18 300 euros seront attribués à Ris-Orangis. Une reconnaissance pour les collectivités suite au travail engagé pour faire sortir de terre une enceinte sur laquelle l'ancienne direction comptait pour générer des revenus.

Coronavirus - Déjà dans le rouge, la FFR pourrait creuser son déficit à 16 millions d'eurosEn annulant purement et simplement ce projet à plus de 600 millions porté par feu Pierre Camou, la FFR a manqué de respect aux collectivités, estime l’avocat de la ville de Ris-Orangis. En pleine crise économique due au coronavirus, et alors qu'elle a mis en place un plan de sauvetage de plusieurs millions pour le rugby, la Fédération va devoir piocher à nouveau dans ses réserves. Avec 35 millions d'euros, la FFR vient à la rescousse du rugby français