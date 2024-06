France U20 : Une Nouvelle épopée mondiale commence, la composition contre l'Espagne dévoilée

Les Bleuets entrent en scène ce samedi 29 juin 2024 ! L’équipe U20 de France affrontera l’Espagne à Cape Town. Ne manquez pas ce premier match.

Le grand moment est enfin arrivé pour nos jeunes Tricolores. Ce samedi 29 juin 2024, à 14h00 (heure française), l’équipe U20 de France débutera sa campagne au Championnat du Monde face à l’Espagne au DHL Stadium de Cape Town. La rencontre sera diffusée sur la Chaine l'Équipe, une opportunité pour tous les supporters de suivre les performances de cette génération prometteuse.

Sébastien Calvet, le manager de l'équipe, s’est montré confiant via le site de la FFR : "Ce match d’ouverture contre nos voisins espagnols arrive à grands pas. Nous avons bien préparé cette rencontre avec notamment un entraînement en commun avec nos homologues italiens mercredi. Ce premier match doit montrer que notre équipe est au rendez-vous. Il faudra mettre la bonne intensité, digne d’un tel événement."

La composition des Bleuets a été dévoilée et on retrouve une charnière composée du Briviste Carbonneau et du Rochelais Reus. Seulement deux Toulousains sont présents sur cette feuille de match contre quatre Maritimes. Ferté sera à l'arrière tandis que le néo-Clermontois Massa est titulaire au talon.

France U20 1 JULIEN 2 MASSA 3 AOUAD 4 CORSO 5 KANTE SAMBA 6 QUERE KARABA 8 MALATERRE 7 LIUFAU 9 CARBONNEAU 10 REUS 11 BOSMORIN 12 BELAUBRE 13 BRAU BOIRIE 14 FERTÉ 15 DESPERES 16 LACOMBRE 17 BOYER GALLARDO 18 DUCHÊNE 19 TOLOFUA



20 CAUMEL 21 SOUVERBIE 22 BOLLENGIER 23 MOUSQUES

Les remplaçants sont prêts à entrer en jeu à tout moment pour apporter un souffle nouveau et maintenir la pression sur l'adversaire. Parmi eux, des talents comme Thomas Lacombre (Stade Toulousain) et Lorencio Boyer Gallardo (USA Perpignan).

Les Tricolores visent un quatrième titre consécutif, un exploit que seule la Nouvelle-Zélande a réalisé entre 2008 et 2011. Au cours des 16 éditions de ce tournoi, la France a déjà marqué l’histoire avec ses trois victoires. Ce match contre l’Espagne sera le premier test pour cette génération ambitieuse.

Le programme des phases de poules est chargé, avec des rencontres contre la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles à venir. Mais chaque match compte, et une victoire dès le départ serait un excellent signal envoyé à leurs rivaux.

Programme Phase de poules 1ère journée : Samedi 29 juin, 14h00 : France – Espagne (Cape Town Stadium)

2ème journée : Jeudi 4 juillet, 16h30 : France – Nouvelle-Zélande (Danie Craven Stadium)

3ème journée : Mardi 9 juillet, 16h30 : France – Pays de Galles (Athlone Stadium)

Rendez-vous ce samedi pour encourager nos jeunes Bleus et les voir entamer leur quête vers un nouveau sacre mondial.