FRANCE RUGBY. Pour Harinordoquy, les doublons mettent les joueurs ‘‘dans des mauvaises conditions’’

Présent dans l’émission Arrêt Buffet d’Eurosport diffusée le 03 février, l’ancien international a donné son avis sur les doublons.

Février te voilà ! Le marronnier habituel du rugby international pointe encore le bout de son nez. À l’occasion des doublons, les habituelles critiques autour de l’absurdité de ce format pleuvent. Isolé, le rugby à XV est l’un des rares sports à proposer un calendrier où le championnat chevauche la fenêtre internationale. Si les remarques à ce sujet sont légion, Imanol Harinordoquy a mis en avant une nouvelle perspective de cette problématique. Le manque d’équité pour les clubs professionnels est souvent mis en avant, mais quid des internationaux convoqués ? RUGBY. Imanol Harinordoquy : ''Antoine, enlève ton peignoir et remets vite les crampons''

Avec 82 sélections au compteur, l’ancien troisième ligne est bien placé pour évoquer ce sujet. Dans l’émission Arrêt Buffet d’Eurosport, il dit : “C’est ridicule. Ça peut influer sur les joueurs en équipe de France, ils gardent un œil sur les résultats de leur club. C’est important, ça leur tient à cœur.” Il précise que ce double tableau peut “mettre les joueurs dans des mauvaises conditions” ou dans “des bonnes”. Cela dépend des résultats et de la dynamique du club selon lui : “Quand tu es dans une position délicate avec ton club et que tu dois aller en équipe de France, tu abandonnes un peu les copains. Ce n'est pas génial à gérer.” RUGBY. TOP 14. Des doublons à foison pendant le Tournoi des 6 Nations

Initialement, deux doublons sont à prévoir durant ce championnat. Le premier aura lieu à l’occasion du France - Italie de ce week-end. Le second, lui, se superposera durant le Écosse - France du 26 février prochain. Mais en plus de cela, les matchs reportés de cet hiver feront office de doublons de dernières minutes. Parmi les écuries de Top 14, 4 sont à jour sur leurs rencontres et 7 ont une rencontre à rattraper. Les plus malheureux sont le Montpellier HR, le Stade Toulousain et surtout le RC Toulon. Ces derniers ont entre 2 et 3 rencontres en retard. Sur les 23 joueurs qui vont évoluer face à l’Italie, 11 sont issues de ses 3 formations.