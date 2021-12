Coupe d'Europe. Il y a 13 ans, le Toulouse de Kunavore et Heymans punissait Cardiff en quart !

Avant la rencontre de ce week-end en Champions Cup, revenons sur le quart de finale de 2008, opposant le Stade Toulousain à Cardiff.

Un souvenir heureux pour tous les supporters toulousains ! Si les joueurs de la Ville Rose vont retrouver les Gallois ce week-end, ces derniers se sont déjà affrontés à plusieurs reprises sur la scène européenne. Et notamment lors d'un certain quart de finale de HCup, en 2008. Une rencontre qu'avait largement remportée les coéquipiers de Jauzion (41-17). En attendant le match de samedi, replongeons-nous 13 ans en arrière, à l'époque des Human, Albacete et Kelleher.

Toulouse 1 Human 2 Servat 3 Perugini 4 Pelous 5 Albacete 6 Nyanga 8 Sowerby 7 Dusautoir 9 Kelleher 10 Elissalde 11 Médard 12 Jauzion 13 Kunavore 14 Clerc 15 Heymans 16 Vernet Basualdo 17 Poux 18 Millo-Chluski 19 Bouilhou



20 Courrent 21 Ahotaeiloa 22 Lamboley

Cardiff 1 Jenkins 2 Williams 3 Filise 4 Jones 5 Tito 6 Molitika 8 Rush 7 Williams 9 Spice 10 Flanagan 11 James 12 Thomas 13 Shanklin 14 Roberts 15 Blair 16 Thomas 17 Yapp 18 Morgan 19 White



20 Rees 21 J. Robinson 22 N. Robinson



Après avoir très bien négocié la phase de poule, le Stade Toulousain accueillait dans son stade Cardiff pour un quart de finale déséquilibré sur le papier. En effet, Toulouse était à ce moment-là dans une de ses meilleures périodes, et les coéquipiers de Martin Williams n'ont pas mis plus d'une minute à le comprendre. Car dès le premier lancement de jeu, Shanklin vit son coup de pied contré, puis récupéré par le Fidjien Kunavore. Ce dernier sert Maxime Médard, qui s'en alla inscrire le premier essai de la rencontre. Malgré cela, les joueurs de Cardiff reviennent petit à petit dans le match, grâce notamment à un essai de Spice. Après un échange de coup de pied, le score tourna à 16-10 à la pause pour les locaux.

Un score plutôt flatteur pour Cardiff, qui pouvait encore espérer créer l'exploit à cet instant. Les bonnes phases offensives du Stade Toulousain ne suffisent pas à percer la défense galloise, et l'on sent l'atmosphère se tendre de plus en plus. Car nous sommes bientôt à l'heure de jeu, et les hommes de Novès ne possèdent toujours que 6 points d'avance. Heureusement, Jean-Baptiste Elissalde passa une nouvelle pénalité. 19-10, puis 26-10, après que le regretté Kunavore n'inscrive un superbe essai. Les Toulousains, qui semblent de plus en plus dominateurs, encaissent tout de même un second essai (Blair, 68ème), qui redonne un peu d'espoir aux visiteurs. Mais les coéquipiers de Dusautoir ne paniquent pas, et tuent définitivement ce match, grâce à deux nouvelles réalisations de Clerc et Bouilhou.

Une prestation solide de la part des Toulousains, qui s'imposent finalement 41-17. Une victoire qui permit aux joueurs du Stade de se qualifier en demi-finale de H Cup, avant d'échouer en finale face aux Irlandais du Munster. Espérons pour les hommes d'Ugo Mola, qu'ils auront la même réussite ce samedi, face à une équipe de Cardiff affaiblie.

