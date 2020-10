Elite 1 Féminine - 17 cas de Covid-19 à l’ASM Romagnat, leader de la poule 4

Le club féminin de l’ASM Romagnat vient de déclarer 17 cas positifs au covid-19. Les matchs de ce week-end sont reportés.

Selon France Bleu, tout est parti d’une joueuse testée positive le 20 septembre. Et malgré l’isolement de tous les cas contacts, la contamination s’était déjà propagée à l’ensemble de l’équipe staff compris. Les effectifs de la réserve et de l’équipe première ont été touchées ce qui entraine un total de 17 cas. Aucun ne suscite d’inquiétudes. Le club a stoppé toutes activités. Les rencontres de championnats sont ainsi reportées. Le match de l’équipe élite face à Bobigny est reporté au dimanche 29 novembre. Le match de la fédérale 1 le 17 janvier. De nouveaux tests seront effectués lundi prochain. Les résultats conditionneront la reprise d’activité ou non.



Lors des 3 premières journées, l'ASM Romagnat a enregistrée 3 victoires et domine la poule 4. Seuls 3 matchs ont été disputés dans cette poule contenant Bobigny, le FC Grenoble et le Stade Bordelais. Par ailleurs dans l'élite féminine d'autres contaminations au coronavirus ont été recensées du côté de Lille Métropole. Dans ce groupe, c'est Montpellier qui domine les débats avec trois succès également à l'instar de Blagnac dans le poule 3. Au sein de la poule 2, le Stade Rennais est devant Toulouse avec deux victoires.