Fan de Rugby et de Séries ? Voici le XV Qui Allie les Deux Univers à la Perfection

Voici le XV des Séries Télé : une équipe unique, née de l’alliance improbable entre nos héros du rugby et les stars incontournables du petit écran.

Ne nous mentons pas, le constat est clair comme de l’eau de roche depuis le 15 octobre 2023 : sans dramatiser, on peut légitimement dire que la vie n’est qu’un long ennui entrecoupé de profondes déceptions. Quiconque aime le rugby sans être Sud-Africain a un peu la tête au fond du seau.

A part peut être Eddie Jones, qui a objectivement une tête de traître du Moyen Âge avec du poison dans sa bague, et fait donc sans doute partie du complot malgré ses résultats dégueulasses.

Bref, comme un élan de révolte face à cette stratégie de dépossession de NOS coupes du monde, la résistance s’organise pour remobiliser le rugby français autour de l’arme la plus puissante qui soit : un jeu à la con. Avec des jeux de mots bidon dedans.

Le principe est aussi complexe que le jeu où il faut deviner le nombre de doigts qui restent sur le verre : il s’agit de mettre à profit la base de données de noms de joueurs de rugby qui occupe en moyenne un bon quart de nos cerveaux, pour constituer de manière collaborative des XV du .

Nous l’avons sobrement nommé V for Venditti, du nom du capitaine du XV du cinéma. Tout simplement parce qu’un tel jeu de mots couplé au fait qu’il ait arboré pendant toute sa carrière un petit trait de barbe d’anonymous ne peut être considéré comme du hasard.

Mise en situation réelle sur le Whatsapp des anciens du rugby (Big up aux Papaas cc Vince) :



« - Cher tous, comment vous portez vous en cette belle journée d’automne ? (de nombreux

cœurs viennent souligner l’empathie collective qui anime le groupe)

- Oh fort bien, figurez-vous que je pars avec mon beau-père à la pêche au thon (2

émojis poisson + 1 aubergine)

- Jérôme THON ? (smileys bouche ouverte de la part de la quasi-totalité du groupe)

A ce stade, le groupe se met à grouiller de « Machin est en train d’écrire… », et la courbe de

productivité de la

- Accompagné en 2eme ligne de COLIN Gaston ? (Plus personne ne prend le temps de

mettre des émojis)

- Soutenus en 3 ème ligne par Mathieu CABILLOT ?

- Jimmy MERLU sur une aile »



Une règle non écrite stipule qu’il incombe à celui qui a lancé le mouvement de mettre le XV au propre, pour y voir plus clair et pouvoir compléter les postes manquants (bancs et staff inclus bien sûr).

Vous remarquerez que le poste de numéro 8 est bien souvent le plus difficile à pourvoir, même si Loann GOUJON et dans un autre contexte Marc Cécillon inter fessier (XV anatomique) sont autant de contre-exemples. Certains diront peut-être « C’est nul » ou « Ça fait 10 ans qu’on y joue à ça ». Peu importe, je n’écoute plus ce genre de rageux depuis que j’ai inventé la tecktonik en 2010.

En tout cas, notre dernier brainstorming a été fructueux puisqu’il a engendré le « XV des séries télé ». N’hésitez pas à constituer le vôtre, nous vous suggérons notre compo. Le banc (en 6-2 ou 5-3, à voir) et le staff restent à compléter, et par ailleurs la politique de l’homme en forme fait qu’aucune place n’est garantie.

XV des séries télé 1 Georges Henri Columbo 2 Dylan Hartley cœur à vif 3 Didier Casadeï Papel (cap.) 4 Richie Arnold et Willy* 5 Leni (How I) Matiu (mother)* 6 Urgences Ouedraogo 8 Tala Gray’s Anatomy 7 Narcos Kremer 9 Peter Stringer Things 10 Pierre The new Popelin 11 James Simpsons Daniel 12 Johnny N’Gommora 13 Gary Lord of the Ringrose* 14 Waisale (Madame est) Serevi 15 Romain Buros des légendes

Banc : Plus belle Sclavi, Matt Dawson Creek

Entraîneurs : Simon Man X Files

Hors catégorie, Jean (Downtown) Abbeyou fut également cité pour les commentaires.

*La doublette Arnold et Willis, bien qu’alléchante, a été refusée, car ce dernier ne joue jamais 2ᵉ ligne.

*Oui, on sait, son fils joue à Bordeaux, mais il n’avait qu’à être titulaire dans Rugby 2001.

*(pas indiscutable car déjà titulaire du XV du cinéma, mais la série Prime est indéniable)