Champions Cup - Le Crunch en demi-finale, une affaire qui roule pour les Français

Ce week-end auront lieu les demi-finales de la Champions cup et opposera deux clubs anglais (Exeter et Saracens) à deux clubs français (Toulouse et Racing).

Ce n'est pas la première fois que des demi-finales mettent aux prises des duels franco-anglais. Depuis 1996 et la première Coupe d’Europe remportée par Toulouse et nommée H-Cup, il y a eu neuf demi-finales franco-anglaise. Onze si on compte celles de ce week-end. De 1996 à 2014 et le changement de format et de nom de la compétition (Champions Cup), il y en a eu six avec quatre victoires pour les équipes françaises. Et deux victoires en trois matchs depuis la Champions Cup. Les clubs français ont donc une bonne réussite en demi-finale face aux anglais.

1997 : Leicester-Toulouse 37-11

2005 : Leicester-Toulouse 19-27



2006 : Biarritz-Bath 18-9



2008 : London Irish-Toulouse 15-21



2011 : Northampton-Perpignan 23-7



2013 : Toulon-Saracens 24-12



2014 : Saracens-Clermont 46-6



2015 : Clermont-Saracens 13-9



2016 : Leicester-Racing 16-19



67% C'est la part de victoires des clubs francais face à des clubs anglais en demi-finale de la Coupe d'Europe.

De 1996 à 2014, le pourcentage de victoires est de 67 % pour les Français face aux Anglais en demi-finale. C'est exactement le même chiffre de 2014 à aujourd'hui. Et toujours en faveur des Tricolores. Les statistiques vont-elles encore réussir aux clubs français ? Réponse ce week-end.