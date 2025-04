''Explorer l'inconnu'' : Vous l’attendiez ? Voici le nouveau maillot ''spécial'' du Stade Toulousain

Le Stade Toulousain vient de dévoiler un nouveau maillot qu’il portera pour les prochaines échéances. Nébuleux !

C’est la semaine passée, dans une interview accordée aux longs formats de Midi Olympique, que Thomas Pesquet annonçait ce qui se tramait en coulisses. "Le nouveau maillot qui arrive en avril sera aussi très joli. Je ne vais pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais il sera dans un style cosmique, nébuleuse, avec un design encore plus futuriste".



Le spationaute le plus célèbre de l’Hexagone a-t-il des accès dans le hors-scène du Stade Toulousain ? Mieux, comme en 2021, c’est même lui qui a participé à l’imagination du design du maillot européen dévoile ce mardi.

Une suite à ce qu’il avait fait il y a 4 ans et qui avait sourit aux coéquipiers d’Antoine Dupont, victorieux de la Champions Cup face à La Rochelle.

"On avait fait un design avec quatre étoiles, et après leur victoire, il a fallu en ajouter une cinquième. C’était une petite touche amusante, un clin d’œil à la quête des étoiles. À l’époque, le design s’inspirait aussi d’une sorte de scaphandre, un parallèle avec l’armure d’Iron Man, même si, bien sûr, on ne pouvait pas le dire officiellement, étant donné que c’est une marque déposée de Marvel. Je me suis vraiment éclaté à faire ça." - Pesquet pour Mid Olympique



Quid du maillot, alors ? Si Thomas Pesquet avait donné quelques pistes, le Stade Toulousain vient donc de dévoiler une tunique spéciale. Sombre, nébuleux et éclairée par un bleu turquoise présent sur les écritures, ce maillot devrait ravir certains et déplaire à d'autres, comme souvent avec les choix risqués.

𝖤𝖷𝖯𝖫𝖮𝖱𝖤 𝖳𝖧𝖤 𝖴𝖭𝖲𝖤𝖤𝖭 ⬛✨



Découvrez notre 4ème maillot 24/25, conçu en collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne et Nike 🚀🌌@esa @ESA_fr April 22, 2025

Le Stade Toulousain devrait porter ce maillot occasionnellement d'ici la fin de la saison, notamment face à Castres ce samedi. Avec la même réussite qu'en 2021 ?