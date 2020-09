Exeter vs Toulouse, le match qui a eu le don d'exaspérer les supporters devant leur écran

Les supporters ont vivement réagi sur les réseaux sociaux lors de la demi-finale entre Exeter et le Stade Toulousain en Champions Cup.

Rien que pour leur première séquence le Stade Toulousain mérite d'être en finale 😱👌🏼#EXEST 🏉 — Damien Neveu (@damneveu) September 26, 2020

Il paraît que les Toulousains doivent tourner une crécelle comme les lépreux au moyen-âge 🙄😷#EXEST — Sandrinou ST64 🖤❤ (@Sandrinou64) September 26, 2020

Marchand à ce niveau malgré sa blessure et l’interruption de sa progression pendant plus de six mois, c’est vraiment très fort. #EXEST #EXEvST — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) September 26, 2020

Kolbe c'est une mobylette avec un mec bourré au guidon 😱Complètement imprévisible #EXEST — Olivier Bernasson (@obernasson) September 26, 2020

Quelle honte cet accueil des Anglais sous prétexte de covid. Rien d'étonnant cependant de la part du peuple le plus perfide qui soit. Une raison de plus de ne pas aimer l'anglois #EXEST https://t.co/e4eKIwbWXh — Clément Cressiot (@CressiotClement) September 26, 2020

Ref in this Toulouse game knows nothing about scrums September 26, 2020

OK donc on voit pas le ballon aplatit et l'arbitre accordé l'essai ? Après toutes les erreurs d'arbitrage depuis le début du match ? #EXEST #ChampionsCup #StadeToulousain #rugby pic.twitter.com/uT8pLMEy2Q — Méfait accompli (@_avadakedavra7) September 26, 2020

L'impression qu'à chaque match de rugby sur @francetvsport y'a la horde du #FautedelarbitreFC qui sort de la sieste. 🙃#EXEST — ©️☀️ch'N'®️☀️lla (à la plage⛱️) (@CochNRolla) September 26, 2020

Ça commence à se voir non? #EXEST — Matthieu Lartot (@lartot) September 26, 2020

Genre là. Je comprends pas pourquoi il siffle pas le plaqueur qui fait aucun effort pour revenir dans l'axe pour faire le contest. Et la suivante il rentre sur le coté. pic.twitter.com/QRqEPqYYmP — greub🐑 (@greub1) September 26, 2020

Le diamètre d’un anus toulousain il est au moins équivalent au diamètre de Stargate ?#EXEST — Rudz (@RudzSR) September 26, 2020

Toulouse a perdu le match à la sortie d'Arnold. Exeter a pris un ascendant énorme dans le duel au sol. En défense ça se donne énormément aussi.

Toulouse a clairement manqué de réalisme #EXEST #EXEvTOU — Erwan HARZIC (@EHarzic) September 26, 2020

L’arbitre dans son vestiaire à la fin du match #EXEST pic.twitter.com/QQMjZkiPbb — Willi (@williangelni) September 26, 2020

Le @StadeToulousain paie ne pas avoir su gérer ses temps forts et jouer à tout prix et sous toute circonstance ... @ChampionsCup — Omar Hasan (@OmaHasan) September 26, 2020

Putain on va devoir soutenir le Racing ! #EXEST pic.twitter.com/HFnFolZRR1 — Thibaut (@Tea_Bow_) September 26, 2020

Bilan du match la touche devient fébrile a la sorti de Arnold ou tu perd plusieurs ballons important.

Pas un grand Toulouse trop de faute de mains Des duels mal joué et exeter avait plus d'envie.

Par contre l'arbitrage sur les rucks incompréhensible #EXEST — Damien (@Damien22B) September 26, 2020

Résumé du match : Exeter était apparemment une équipe inconnue et l’arbitre a volé le match !

Mentalité des années 70 bonjour 👋 #EXEST — Benedetti Roxana (@BenedettiRoxana) September 26, 2020

Résumé du match #EXEST, les anglais ont bien joué, les toulousains moins... Le contexte de la semaine pré-match avec ce confinement à l'anglaise pour le @StadeToulousain n'a pas aidé.



Dommage... Mais merci quand-même ! 🔴⚫ — [email protected]@n (@eolmick) September 26, 2020

Quoi que l'on puisse dire, c'est une grosse équipe d'Exeter ultra solide sur les fondamentaux, excellente en défense qui a su déjouer le stade qui subit sa deuxième défaite en demi à l'extérieur ! #EXEST — Le Coq Ovale (@CoqOvale) September 26, 2020

Je sais pas ce qui est pire, la défaite du Stade ou le fait de devoir supporter le Racing en finale ? #EXEST — yak (@yakouu) September 26, 2020

J'ai attrapé la demie à la 60ème, mais si j'en crois les commentaires Toulouse perd son deuxième match de la saison, et pour la deuxième fois, c'est la faute à l'arbitre. J'ai bon?#EXEST — Rodich (@Rodi_Chp) September 26, 2020

On va arrêter de cracher sur l’arbitrage trop facilement. Peut-être que certaines décisions sont litigieuses mais elles ne changent pas notre comportement. On a manqué de précision, et la sortie d’Arnold a posé trop de pb dans la réorganisation. On doit encore grandir. #EXEST — Gabriel Owen (@MoreauStone) September 26, 2020

Les plongeons anglais dans les regroupements dignes de la famille Manaudou #EXEST pic.twitter.com/5Sncl1xLMc — Haoshoku (@_Haoshoku) September 26, 2020

#EXEST



C'est là que tu vois qu'il manque un équilibre à Toulouse à la belle époque on avait un pack, une mélé, une touche...Toulouse ces deux dernières années c'est surtout une très bonne ligne de 3/4 mais devant ça joue par intermittence... — Alexandre REJA-BRET (@Lecouragedagir) September 26, 2020