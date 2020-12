Et si les All Blacks changeaient de sélectionneur à 2 ans du Mondial ?

Alors que le contrat de Ian Foster s'achève fin 2021, les All Blacks pourraient bien changer de sélectionneur à moins de 2 ans du Mondial français.

Changer de sélectionneur à deux ans du Mondial ? C'est fou ! Et pourtant, c'est le risque que pourraient bien choisir de prendre les All Blacks fin 2021. Comment ça ? Et bien parce que la Nouvelle-Zélande du rugby est unique en son genre et que le contrat de l'actuel "head coach" NZ Ian Foster n'est pas de 4 ans comme il est de coutume ailleurs mais de 2 seulement. Et quand on sait que le successeur de Steve Hansen a connu des débuts difficiles (3 victoires en 6 matches en 2020) et que la vox populi a même demandé sa démission après la défaite face à l'Argentine en octobre dernier, l'on peut se dire qu'il s'agit de tout sauf d'un détail.

D'autant que si la particularité dudit contrat était passée totalement inaperçue en France, cela avait bel et bien été notifié dans l'archipel kiwi. Et oui, la place de sélectionneur des All Blacks est probablement l'une des plus convoitées du monde du rugby mondial, son siège est des plus éjectables et les candidatures évidemment nombreuses. L'on se souvient d'ailleurs que celle de Scott Robertson avait été dure à refuser pour la NZRU au moment de choisir son heureux élu l'an passé. De fait, certains n'avaient alors pas manqué d'arguer que si le contrat de Foster se terminait en décembre 2021, c'était pour mieux accueillir Warren Gatland ensuite. L'ancien mentor du Pays de Galles serait alors disponible de ses obligations avec les Lions Britanniques et susceptible d'occuper le poste que nombre d'observateurs lui promettaient à la fin de l'année dernière.

Well, 2 years as they wait for Warren Gatland 😂😂. At least The Crusaders get to keep Razor https://t.co/WUQq5J969G — Kevin Gisore (@KevenGisore) December 11, 2019

So it looks like Warren Gatland will be the All Blacks head coach in the 2023 world cup. — Mathew 🇳🇿 (@MatNewton) December 11, 2019

Prudence aux adeptes des conclusions hâtives néanmoins : il convient de rappeler que ce n'est pas la première fois que cela arrive au pays du long nuage blanc et que Steve Hansen avait lui aussi été "mis à l'essai" pour deux ans lors de sa succession à Graham Henry fin 2011. Avant d'être prolongé jusqu'en 2015 puis 2019 grâce à la réussite que l'on connaît. D'autant qu'en interne il se dit que Foster et toute sa clique (Plumtree, Feek, McLeod) auraient plutôt la confiance des caciques de la Fédération. Au vrai, la marque All Blacks prône l'excellence et ne peut juste pas se permettre de s'engager sur la durée avec une "nouvelle tête" dans un premier temps. Surtout avec les presque 90% de victoires durant le règne de "Shag".

De même qu'il serait assez irrationnel d'occulter les piètres résultats de Warren Gatland à la tête des Chiefs cette année, bons derniers du Super Rugby Aotearoa avec 8 défaites en autant de rencontres. Si d'aventure il voulait venir titiller Foster à l'avenir, nul doute qu'il devra plus que se rattraper en 2021. "Fossie" n'a t-il pas malgré tout remporté le Tri-Nations le mois dernier ?