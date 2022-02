Équipe de France. Record historique d'audience pour les Bleus face à l'Italie

Ce dimanche, les Bleus ont attiré un grand nombre de personnes devant leur téléviseur, constituant un record d'audience pour une rencontre face à l'Italie.

On le sait, le XV de France attire de plus en plus : les bons résultats entraînent un engouement autour cette équipe, à un peu plus d'un an du mondial en France. Cet intérêt s'était déjà fait remarquer lors de la rencontre de novembre dernier face à la Nouvelle-Zélande, où plus de 80000 personnes s'étaient rendues au stade pour encourager les Bleus (pour rappel, le record au Stade de France est de 80430 spectateurs). Mais pour ce début de tournoi 2022 face à l'Italie, c'est davantage les audiences télé qui ont été stratosphériques.

FRANCE. RUGBY. Audience, record et dentier... La victoire face aux All Blacks en chiffres !En effet, Dupont, Ntamack, Penaud and co ont rassemblé en moyenne 6 millions de téléspectateurs, avec un pic d'audience à 7 millions ! Une énorme audience, qui constitue un record pour une rencontre face à l'Italie (le dernier Italie-France n'avait attiré que 4 millions de spectateurs). France Télévisions se réjouit par ailleurs de ce score (qui a rassemblé 40% de part d'audience), et s'attend logiquement à une moyenne bien plus élevée face à l'Irlande ce samedi (17h45). À titre de comparaison, le match face à la Nouvelle-Zélande avait rassemblé à peine plus de spectateurs (6,3 millions en moyenne, avec un pic à 7,6). Une chose est sûre, le XV de France séduit au-delà du microcosme du rugby, et ce n'est pas pour nous déplaire. Espérons que tout cela nous porte chance samedi prochain, face à l'un des favoris du tournoi.

