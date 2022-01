Équipe de France. Carbonel remplace Bouthier pour préparer le tournoi

Le Toulonnais Louis Carbonel rejoint le groupe France afin de préparer le tournoi. Ce dernier remplace Anthony Bouthier, sorti blessé face à Exeter.

Déjà perturbé par de nombreux forfaits de dernière minute, le stage de préparation au prochain tournoi voit un autre changement faire son apparition. En effet, après la non-participation de plusieurs cadres des Bleus comme Ntamack, Dupont, Woki, Jelonch ou encore Baille pour diverses causes (COVID, blessure), la FFR avait annoncé une nouvelle liste de joueurs qui se rendraient à Aubagne pour le stage. On y retrouvait de jeunes joueurs comme Léo Coly, Paul Boudehent ou encore Thomas Lavault, mais également des joueurs plus confirmés comme Yacouba Camara, Pierre Bourgarit ou encore Anthony Bouthier.

Équipe de France. Neuf changements dans la liste du XV de France, Coly appelé !Et c'est justement le dernier nommé qui nous intéresse ici. Appelé pour remplacer Romain Ntamack, forfait, Anthony Bouthier est sorti sur blessure ce dimanche, lors de la victoire des siens face à Exeter. Ce dernier, qui a annoncé à un journaliste de Bein Sports qu'il souffrait au tendon d'Achille du pied droit, a donc dû logiquement renoncer au stage de préparation des Bleus. Un coup dur pour le joueur du MHR, qui avait par ailleurs effectué un superbe début de rencontre. Pour ce faire, le staff tricolore a donc annoncé que son remplaçant ne serait d'autre que l'ouvreur du RCT, Louis Carbonel.

