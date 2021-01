Enchaîner directement sur les phases finales en Coupe d'Europe ? C'est le scénario

Le président du LOU a dévoilé au micro de RMC les possibilités pour le nouveau format des Coupes d'Europe, suspendues.

La Champions Cup et la Challenge Cup n'auront pas lieu en janvier comme prévu. C'était à craindre, mais les deux prochaines journées de Coupe d'Europe sont, pour l'instant, reportées. Les clubs, le gouvernement et l'EPCR ont décidé de ne prendre aucun risque quant à la tenue de ces matchs après la découverte d'un variant du Covid beaucoup plus contagieux. Plusieurs rencontres avaient déjà été annulés suite à la pandémie mondiale et il semblerait que la tenue finale de la formule européenne ne soit pas possible.

A ce jour, aucune date n'a été retenue pour un report des deux journées. Les discussions sont encore en cours, mais le président de l'UBB a dévoilé les premières pistes possibles au micro de RMC. On disait que la France pouvait accueillir la compétition dans un vase clos, mais même cette possibilité s'éloigne. Les deux premières pistes déjà écartés concernaient le report de ces journées, voir même de la compétition jusqu'en juillet. Mais le peu de dates de reports et les tournées des Lions britanniques et irlandais, et celle du XV de France en Australie écartent déjà cette possibilité. Mort dans l'oeuf. La 3e possibilité est de remplacer les deux week-ends de quarts de finale de la compétition aux deux journées qui viennent d'être reportés. Les clubs passeraient donc directement en demi-finale.

Mais c'est la dernière possibilité qui est sûrement la plus probable en terme d'attractivité de la compétition. Reste à savoir si l'équité sportive sera respectée encore une fois. Les clubs français désirent remodeler la compétition sur les 4 week-ends restants. C'est-à-dire que 16 équipes seraient qualifiés pour commencer directement en huitièmes de finale et non 8 équipes en quarts. Les 4 dates seraient donc des matchs couperets de huitièmes, quarts, demies et finale.