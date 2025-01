Du 'sketch' à la 'dinguerie', 'on voulait juste respirer !’ : les supporters de l’ASM face à un match totalement fou

Ce samedi, l'ASM recevait Bristol en Champions Cup. Une rencontre qui a passionné les supporters clermontois.

Attendez, on a vraiment remis l'épaule de Sacha Lotrian et il repart dans la mêlée ? #ASMvBRI

On va bien s’amuser. 1 action, 1 faute #ASMvBRI

Faut vraiment arrêter de forcer avec Newsome c’est pas possible 🤦🏻‍♀️ #ASMvBRI

Essai de l'ASM par Newsome.

ENFIINNN !! oh qu’il est mérité celui là !! #ASMvBRI

Et avec Newsome, il y a un peu de Lee Byrne #ASMvBRI https://t.co/5rkyDhNPBo

Je pense qu’on a testé 5 fois la combinaison du lancer en touche à plat à 5m depuis le début de la saison. On l’a raté 5 fois mais on continue 🤡 #yellowarmy #asmvbri

Tu veux t'attendre a quoi d'autre que du vomi et une purge de rugby avec Urios aux commanded #ASMvBRI

On a quand meme le jeu de 3/4 le plus pauvre de l'Asm depuis 30 ans #ASMvBRI

Essai de Raka juste avant la pause.

la défense a payé !! C’est bien il faut continuer comme ça et essayer d’encore moins subir !! #ASMvBRI

Essai de pénalité pour Bristol.

Essai de pénalité et jaune ? Toujours plus... #ASMvBri

ptddrrrr mais il est lié et il ne se délie jamais ??? a quel moment ya essai de pénalité + carton jaune ? #ASMvBRI

Il va peut être mettre la main à la poche la non #ASMvBRI

Doublé de Raka !

Essai de Bristol.

franchement l’arbitrage est à 2 vitesses entre français et anglais, c’est toujours la même chose et ça me casse le cul #ASMvBRI