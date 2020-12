Didier Lacroix sceptique quant à la suite de la Champions Cup

Au vu de la situation qui touche l'Angleterre, le président du Stade Toulousain Didier Lacroix s'est montré inquiet sur la suite de la tenue des différentes Coupes d'Europe.

L'année 2020 aura été une année des plus compliquées, et ce à tout niveau. Pour nous amateur de rugby, mais également pour le monde entier. Sans tomber dans la sinistrose ambiante, pas sûr néanmoins que le début de 2021 soit classé sous le signe du renouveau. Et le microcosme du ballon ovale n'échappera malheureusement pas à la règle. Vous l'avez sûrement vu et entendu, l'Angleterre connaît une recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Une nouvelle pour le moins inquiétante vu de notre œil de passionné de rugby. Car avec la fermeture des frontières, et de nombreux cas de Covid au sein des clubs Outre-Manche, la question quant à la suite du bon déroulement de la Champions Cup se pose. Dans les colonnes du Figaro, Didier Lacroix le président toulousain n'a pas caché son pessimisme. Pour lui la possibilité que la suite des matchs ne puissent se disputer est bien réelle : '' On le craint fortement bien sûr. Il y a très peu de dates de report pour cette Coupe d’Europe entre le Top 14 et le XV de France. On craint surtout que le territoire britannique ne soit pas ouvert mi-janvier pour la suite de la phase de poules. Il y a de quoi être inquiet vu la recrudescence de l’épidémie au Royaume-Uni oui. '' Le journal croit savoir également que le directeur général du Stade Français Thomas Lombard, ne fait preuve de guère plus d'optimisme.

Pour rappel, les deux Coupes d'Europe, la Champions Cup et la Challenge Cup ont déjà été durement frappées par l'épidémie de Covid-19. Pas moins de six rencontres ont été annulées au cours de la deuxième journée (quatre en Champions Cup, deux en Challenge), et ce format new-look prend déjà des allures de fiasco. La prochaine journée est prévue pour le 15 janvier soit dans un peu plus de deux semaines. La possibilité de voir ces matchs se disputer a donc pris du plomb dans l'aile. Que faire dans ce cas là si l'intégralité des rencontres venaient à être annulées ? La Coupe d'Europe pourrait connaître une année blanche, à moins que des solutions de repli ne soient utilisées plus tard dans la saison. Il est encore trop tôt pour le dire. Si la question des Coupes d'Europe se pose légitimement, celle concernant le Tournoi des VI Nations revient également avec insistance. On vous en avait également fait part dans Le Rugbynistère. Le début de la compétition est prévu pour le 6 février, et Bernard Laporte le président de la FFR, ne cachait pas ses doutes quant au maintien de l'évènement. Dans la conjoncture actuelle, difficile d'apercevoir une once de luminosité. On devrait être rapidement fixé, mais ne nous y trompons pas, cette situation devient de plus en plus insupportable pour tout le monde.