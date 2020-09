[DESINTOX] Fabien Sanconnie avait-il les bonnes attitudes au plaquage ?

Lors de la demi-finale opposant le Racing 92 aux Saracens, Fabien Sanconnie est sorti sur commotion cérébrale après un plaquage. Avait-il les bonnes attitudes ?

"Technique de plaquage, la tête mal placée. Il n'a pas mis la tête du bon côté." C'est ce que pensait Dimitri Yachvili lors da la sortie sur commotion de Fabien Sanconnie, lors de la demi-finale de Champions Cup. Loin de là notre envie d'analyser les propos, penchons-nous sur la véritable raison. Sanconnie avait-il réellement la tête du mauvais côté ? Désintox.

L'action intervient tôt dans la partie, au bout de 2 minutes de jeu seulement. Suite à une touche, les Sarries décident d'écarter le ballon en faisant deux temps de jeu. Alex Goode récupère la balle dans sa position de 10 et décide de jouer. Fabien Sanconnie monte fort sur l'ouvreur pour effectuer un plaquage positif, lancé et très vite sur l'homme à sa prise de balle. On peut voir que Goode n'a pas le temps d'assurer sa passe puisqu'il commet un en-avant de passe.

L'attitude du Racingmen est bonne. Goode rentre sa course pour fixer son vis-à-vis, et c'est malheureusement ce qui va rendre le placement de Sanconnie caduc. Il place parfaitement bien sa tête, en engageant l'épaule gauche (la bonne).

Mais l'appui intérieur de Goode force un point d'impact au niveau du cou du défenseur. Le coude et la hanche de Goode n'arrangent pas l'impact et Fabien Sanconnie, qui était déjà allongé et dos plat pour son plaquage, ne peut plus rien faire.

Fabien Sanconnie avait donc un positionnement parfait de sa tête et de son épaule, ce fait de jeu ne peut pas vraiment être ajusté pour plus de sécurité lorsque la décision du défenseur est d'avancer au maximum sur son plaquage.

Nous souhaitons à Fabien Sanconnie un retour rapide sur les terrains.