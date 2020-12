Des joueurs fidjiens exportent leur talent en Corée du Sud et rêvent de Coupe du monde

Plusieurs joueurs fidjiens ont été recrutés par un club de Seoul. Ils pourraient être naturalisés dans les prochaines années et représenter la Corée du Sud.

Glen Cakautinin, Malakai Vulakoro, Josevani Soro, Jona Sawailau et Ratu Luke Nadurutalo ont plusieurs points communs. En premier lieu, ce sont tous des joueurs de rugby fidjien. Le premier a même postulé sur le circuit mondial de rugby à 7. Deuxièmement, ils ont toujours choisi de s'exiler non pas en Europe comme beaucoup de leurs coéquipiers, mais en Asie. Le Japon aurait pu être leur point de chute mais ils ont choisi une destination encore plus exotique dans le monde du rugby : la Corée du Sud. Le site Asie Rugby nous apprend en effet qu'ils ont tous signé avec le club des MGen Plus Skulls. En 2019, ils avaient participé au Seoul Sevens, Jona Sawailau recevant le titre de meilleur joueur de la compétition. Mais ce dernier comme ses compatriotes rêvent plus grand. Ils auraient les yeux rivés non seulement sur la Coupe du monde 2027 mais aussi les Jeux olympiques de 2028, où il est possible de remporter une médaille d'or en rugby à 7.

Asie Rugby se fait l'écho de la volonté du pays du Matin calme de progresser dans le monde du rugby. Les performances du voisin japonais sur la scène internationale et notamment à la Coupe du monde ont très certainement inspiré les dirigeants sud-coréens. En participant non seulement au championnat national à 7 mais aussi à XV, les joueurs fidjiens des MGen Plus Skulls pourraient très prochainement postuler à la sélection nationale. Bien sûr, ils avant cela devront être naturalisés. Ce serait une première historique dans l'histoire de la sélection sud-coréenne.