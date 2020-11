De la Pro D2 à Marcoussis, la fulgurante ascension de Sacha Zegueur

Alors qu’il évolue en Pro D2, le troisième ligne d'Oyonnax Sacha Zegueur va gouter aux joies du XV de France pendant la Coupe d'automne des nations.

Il est de cette jeunesse au talent précoce, qui gravit les échelons à une vitesse folle. À l’instar des Ntamack, Carbonel ou autre Bamba, Sacha Zegueur, 21 ans vient d’être appelé pour la première fois en Équipe de France afin de palier au forfait du montpelliérain Yacouba Camara dans le cadre du dernier match de poule de l’Autumn Nations Cup qui se déroule samedi soir face à l’Italie. Invité par Fabien Galthié et son staff à Marcoussis pour la rencontre face aux Fidji, le flanker connaitra cette fois-ci les joies d’une réelle préparation au sein du groupe France. Pur produit oyonnaxien, Zegueur évolue actuellement en Pro D2 ce qui fait de lui le seul joueur de cet effectif « new look » à évoluer dans l’antichambre de l’élite du rugby national. Une première depuis 2019, et la sélection de Demba Bamba. Une convocation qui confirme les propos de Fabien Galthié affirmant scruter attentivement la Pro D2, avec pourquoi pas l’occasion de fouler la pelouse du Stade de France. Une vague de fraîcheur obligatoire insufflée par le nouveau staff des Bleus dans le cadre du turn-over à la suite de l’accord FFR/LNR.

Encore un abonné aux sélections nationales

Néo-capé, Sacha Zegueur ne se sentira pas seul dans un groupe jeune et expérimental. Le troisième ligne retrouvera bon nombre d’anciens coéquipiers qu’il a côtoyés dans les différentes équipes nationales. Car s’il n’a encore jamais porté la tunique de l’équipe de France A, Zegueur possède en revanche une solide expérience dans les équipes jeunes. Passé par toutes les catégories d’âge, c’est en sélection des moins de 20 ans que le jeune Oyonnaxien va connaitre les premiers moments forts de sa jeune carrière. Surclassé dans un premier temps, il devient champion du monde en 2018 en France, avant un an plus tard, de réitérer l’exploit lors du mondial argentin. Une performance majuscule pour celui qui s’inscrit comme un taulier du pack « oyomen ».



En plus de ses cinq titularisations en six rencontres, le jeune flanker brille au sein de son club, deuxième du championnat et invaincu à l’heure actuelle. De quoi faire pencher la balance en sa faveur au moment de remplacer Yacouba Camara. De là à l’imaginer dans les 23 pour affronter la Squadra Azzura ? Pourquoi pas même si la concurrence s’annonce rude autour des Cameron Woki ou autre Anthony Jelonch. Après tout, il ne serait pas le seul à honorer sa première sélection ce samedi soir. Les places se gagnent à l’entraînement comme aime bien le répéter le staff tricolore. À Zegueur de montrer tout l’étendue de son potentiel.