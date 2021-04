Coupes d'Europe : qui a eu la chance de jouer avant les demi-finales ?

Les campagnes européennes reprennent ce week-end avec les demi-finales. Mais qui a pu jouer entre le quart et la demie ?

Les demi-finales de Champions Cup et de Challenge Cup auront lieu ce week-end du premier mai. Si c'est la fête du travail pour tout le reste de l'Hexagone, les rugbymen devront quant à eux travailler dur pour obtenir une place en finale de Coupe d'Europe. Du côté de la Champions Cup, le Stade Toulousain affronte Bordeaux-Bègles à Ernest-Wallon et La Rochelle reçoit le Leinster dimanche à 16 heures. En Challenge Cup, c'est Montpellier qui affrontera Bath samedi à 21 heures. L'autre demi-finale concernera Leicester face à l'Ulster.

Sur ces 8 équipes, qui a eu la chance de jouer et d'entretenir la machine avant un match de très haut niveau ? Le rodage des équipes professionnelles est millimétré, il suffit d'un week-end sans match pour sortir de cette routine et de perturber les plans des différents staffs. On peut, au contraire, se dire que ne pas jouer apporte une plus-value en termes de repos et de retour des blessés. Voyons voir qui a pu jouer depuis les quarts de finale, le 10 avril dernier.

Champions Cup

Stade Toulousain : 2 matchs

Les Toulousains ont pu tenir leurs deux rencontres de Top 14 entre le quart et la demie de Champions Cup. Les hommes d'Ugo Mola ont surtout pu se frotter à Castres et au Racing 92, deux adversaires de taille dans une préparation intensive.

Bordeaux-Bègles : 0 match

Les Bordelais vont attaquer une demi-finale de Champions Cup sans avoir joué depuis le 10 avril dernier, en quart face au Racing 92. La rencontre pour la 22e journée face à Montpellier a été reportée, tout comme celle d'avant face à Agen.

La Rochelle : 1 match

Pour leur première fois dans le dernier carré de la Champions Cup, les Rochelais vont attaquer la rencontre avec seulement un match en 1 mois dans les jambes. Il s'agissait de la 21e journée victorieuse face au LOU (38 à 23), le 17 avril dernier. Leur rencontre de la 22e journée face à Brive a été reportée au 11 mai prochain.

Leinster : 1 match

On sait que le Leinster compte moins de matchs en Pro 14, et ce, malgré le début de la Rainbow Cup. Depuis le quart de finale remporté face à Exeter, les solides irlandais n'ont joué qu'un match ce week-end : la première journée de Rainbow Cup face au Munster (lourde défaite 27 à 3).

Challenge Cup

Montpellier : 0 match

Depuis le quart de finale victorieux face à Trévise (31 à 25), les Montpelliérains n'ont pas joué. Le match comptant pour la 22e journée de Top 14 face à l'UBB a été reporté. Tout comme la 21e journée face à Toulon, initialement prévue le 17 avril et reportée au 11 mai prochain.

Bath : 2 matchs

Les Anglais de Bath n'avaient que deux matchs de Premiership qu'ils ont réussi à tenir malgré la pandémie mondiale. Le championnat anglais est moins touché que le Top 14 ces derniers temps. Leur défaite face aux Wasps (39 à 29), n'est pas forcément une mauvaise chose pour les Montpelliérains qui les affronteront en demi-finale de Challenge Cup. Une semaine avant, ils renversaient Leicester d'un tout petit point pour la 16e journée (21 à 20).

Leicester : 2 matchs

Deux défaites en deux matchs pour les Tigres : la première face à Bath et la seconde face à Northampton (18 à 23). Mais Leicester arrive dans cette demi-finale avec 2 matchs dans les jambes, contrairement à leur adversaire, l'Ulster.

Ulster : 1 match

Tout comme le Leinster, l'Ulster n'avait qu'une rencontre entre le quart et la demie. Ils ont été défaits de deux petits points à domicile par le Connacht (24 à 26) pour la première journée de Rainbow Cup. La suite du calendrier est assez courte pour le Leinster et l'Ulster. Hormis les finales européennes, il ne restera que deux autre journée de Rainbow Cup. On peut donc dire que la campagne européenne est prioritaire quand on voit le calendrier de Pro 14 et la Rainbow Cup.