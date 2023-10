COUPE DU MONDE. ‘’Des Anglais dominants ont joué le match de leur vie’’, le XV de la Rose a ravi ses supporters

Cette demi-finale entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud s’est terminée au bout du suspens par une victoire des champions du monde d’un petit point (16-15).

La presse anglaise est particulièrement fière de la performance des coéquipiers d’Owen Farrell dans cette rencontre, malgré un parcours mitigé en Coupe du Monde depuis les phases de poule.

Le média britannique the Guardian estime que ‘’les Anglais ont joué le match de leur vie. L’Angleterre est venue avec un plan clair et une meilleure exécution, l’équipe a dominé pendant une longue période, paraissant plus fort mentalement.’’.

Toujours Outre-Manche, le journal The Telegraph est rassuré par cette prestation anglaise qui a ‘’insufflé à cette formation anglaise une crédibilité indispensable et a donné à ses supporters une raison de croire que cette équipe se dirige enfin dans la bonne direction sous la houlette du sélectionneur Steve Borthwick.’’.

‘’Revenus d’entre les morts !’’

Côté sud-africain, le quotidien News24 est soulagé de voir les Springboks ‘’revenus d’entre les morts’’ au terme d’un ‘’bras de fer tout-puissant’’ remporté par l’Afrique du Sud ‘’tant bien que mal’’.

La presse sud-africaine concède que dans ce match, les Anglais ‘’ont dominé physiquement l’Afrique du Sud, pris le dessus dans les regroupements et parfaitement maitrisé le jeu au pied’’.

Le quotidien The Daily Maverick se réjouit de la victoire de la nation arc-en-ciel, même si le niveau de jeu affiché était bien loin de celui du quart de finale face au XV de France :

‘’C’était la définition du ‘’gagner moche’’, mais à la perfection’’

Le journaliste sud-africain de The Citizen, Jacques Van der Westhuysen pense déjà à la finale face aux All Blacks, pour savoir qui ‘’sera la première équipe à soulever le trophée Webb Ellis pour la quatrième fois’’.