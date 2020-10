Coupe d'Europe - Nigel Owens et Andrew Brace désignés pour arbitrer les finales 2020

Le comité de sélection des arbitres a désigné les officiels pour les finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup.

Exeter Chiefs vs Racing 92, ce sera la finale de la Champions Cup 2020 sur la pelouse de l’Ashton Gate Stadium de Bristol. Pour ce match au sommet du rugby européen, c'est le Gallois Nigel Owens qui a été désigné. C'est la 7e fois qu'il va officier lors de la finale de la Champions Cup, sur un total de neuf finales européennes. L’Ecossais Mike Adamson et du Gallois Craig Evans seront à la touche. Dans l'autre match tant attendu entre Toulon et Bristol du côté d'Aix-en-Provence, c'est l’Irlandais Andrew Brace qui a été retenu. Ce sera une première pour lui. Il avait été sifflet de la finale du Pro 14 il y a quelques semaines. Le trop arbitral pour cette finale de la Challenge Cup sera entièrement irlandais puisque Frank Murphy et George Clancy seront ses assistants.



Finale de la Challenge Cup : Bristol Bears – RC Toulon

vendredi 16 octobre – Stade Maurice-David, Aix-en-Provence (21:00)



Arbitre : Andrew Brace (Irl);

Arbitres assistants : Frank Murphy (Irl), George Clancy (Irl);

Arbitre vidéo : Brian McNeice (Irl)



Finale de la Champions Cup : Exeter Chiefs – Racing 92

samedi 17 octobre – Ashton Gate Stadium, Bristol (17:45)



Arbitre : Nigel Owens (pdG);

Arbitres assistants : Mike Adamson (Eco), Craig Evans (pdG);

Arbitre video : Ian Davies (pdG)