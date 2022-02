COMPOSITION. 6 NATIONS. Le Pays de Galles avec Josh Adams au centre pour affronter l'Irlande

Le Pays de Galles vient de sortir sa composition pour son premier match du tournoi des 6 nations face à l’Irlande sur la pelouse de l’Aviva Stadium.

Le Pays de Galles se déplace sur la pelouse de l’Aviva Stadium à l’occasion de son premier match du tournoi face aux Irlandais. Avec deux titres sur les 3 dernières éditions, les Gallois postulent une nouvelle fois au titre cette année. En revanche, l’affaire va surement être plus compliquée que les saisons passées. Wayne Pivac, le sélectionneur gallois, a dû composer son squad sans la plupart de ses cadres habituels. Son capitaine Alun Wyn Jones a dû renoncer à l’édition 2022 suite à une nouvelle opération de l’épaule. C’est donc Dan Biggar qui prendra le relais. Les troisièmes lignes Navidi, Tipuric ainsi que Faletau sont également absents pour le début du tournoi. Derrière, Leigh Halfpenny et George North, tous les deux opérés des croisés, sont encore trop justes pour être disponible. Pivac a donc fait appel à la jeunesse galloise pour pallier les absences de ses cadres.

Bien que rajeuni, le sectionneur Pivac, a pu composer une équipe plus que compétitive pour son premier match en Irlande. Tomos Williams, préféré à Gareth Davies à la mêlée, formera la charnière avec Dan Biggar. L’ouvreur de Northampton sera bien évidement le capitaine. La pépite Rees-Zammit, l’expérimenté Liam Williams et l'ailier des Scarlets Johnny McNicholl composeront le triangle de derrière. L'habituel ailier supersonique Josh Adams sera aligné au centre pour ce déplacement à Dublin.

Devant, Wyn Jones et Tomas Francis seront les deux piliers gallois. En l’absence de Ken Owens, c’est Ryan Elias qui sera titulaire au talon. Waiunwright, préféré à Moriarty qui sera sur le banc, sera au centre de la troisième ligne. Taine Basham et Ellis Jenkins viendront compléter la troisième ligne. L’attelage en deuxième ligne sera composé de Will Rowlands en numéro 4 et d'Adam Beard en numéro 5 qui sera également le vice-capitaine. À noter que Dewi Lake, talonneur remplaçant, honorera sa première cap sur la pelouse de l’Aviva Stadium ce samedi.