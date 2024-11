Comment le XV de France optimise au maximum ses entraînements grâce à un nouvel outil technologique ?

Analyse en temps réel et ajustements immédiats : le XV de France innove avec un écran géant pour ses entraînements. Les joueurs disposent d'un feedback visuel sans précédent pour s'améliorer.

Depuis le début du rassemblement des Tricolores, la préparation du XV de France a pris une nouvelle dimension avec l'arrivée d'un écran géant au bord du terrain de Marcoussis. Bien plus qu'un simple gadget, ce dispositif permet de transformer les entraînements en véritables laboratoires d’analyse en temps réel.

Installé en surplomb des bancs de touche, comme le rapporte L'Equipe, cet écran est devenu un outil de travail central pour Fabien Galthié et son staff, offrant aux joueurs un retour instantané sur leurs actions. Que les joueurs aient respecté les consignes. Ou qu'il y ait encore du travail à faire.

Des retours immédiats et précis

Dès qu'une action mérite un ajustement, les joueurs se regroupent devant l'écran pour analyser la séquence, capturée par un drone et montée expressément par les analystes vidéo présents, ajoute nos confrères. “On s’inspire de tout ce qu’on voit et de la technologie,” a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse en marge de l'annonce de la composition face au Japon. “On est très exigeant par rapport à tout ce qu'on peut chercher et trouver comme facteur de performance.”

Ce retour direct permet aux Bleus de corriger un placement, d'identifier des espaces non exploités ou d’optimiser leurs attitudes sur le terrain. François Cros, flanker toulousain, confirme : “S’il y a quelque chose à rectifier, on peut ainsi le faire en direct. C’est un outil de plus pour la performance.”

Pour Galthié, la mise en place de cette technologie sert avant tout à améliorer la fluidité des séances d’entraînement : "Ce sont les flux d’énergie. L'écran permet d’enchaîner toutes les phases sans les petites pertes de temps qu’on pourrait avoir autrement.” Ce gain de fluidité rend les séances plus efficaces, en permettant aux joueurs d’ajuster immédiatement leurs actions, sans attendre les traditionnels débriefings vidéos post-entraînement. Un vrai changement qui fait gagner un temps précieux et évite les coupures dans le rythme de l’entraînement.

Un encadrement ultra-préparé

L'écran géant n'est que la pointe visible de l'iceberg. Marcoussis se veut aujourd'hui un "écrin de performance" selon le sélectionneur des Bleus. La préparation mentale, les facteurs d’accélération de jeu, les compositions d’équipe : chaque aspect de l’entraînement est planifié dans le moindre détail et projeté sur l’écran, du programme précis des exercices aux rotations des joueurs. “On essaie de pousser le souci du détail au maximum”, souligne Laurent Sempéré, co-responsable de la conquête des Bleus.

Pour Galthié, l’image est un outil rationnel qui ne laisse aucune place au doute : "L'image, elle est formelle. Elle permet une efficacité beaucoup plus importante." Cette précision visuelle permet aux joueurs de se voir en situation réelle, de mieux comprendre leurs erreurs ou leurs réussites et de s’ajuster immédiatement. Le feedback visuel, concret et accessible, améliore considérablement la compréhension du jeu et l’autocorrection des joueurs.

Vers un niveau de performance inégalé

Cette immersion technologique à Marcoussis s’inscrit dans la démarche constante de l’équipe de France pour repousser les limites de la performance. Avec un écran géant et des analyses en direct, les Bleus explorent de nouvelles méthodes pour optimiser chaque minute d’entraînement. Un niveau d’exigence extrême, qui, selon Galthié, correspond aux exigences de la scène internationale : "Ça demande beaucoup de préparation. Mais c'est le niveau qui veut ça."

Le XV de France affiche une détermination sans faille pour aller toujours plus loin dans l’excellence. Grâce à cette technologie avancée, les joueurs entrent sur le terrain avec une vision plus aiguisée de leur propre jeu et une capacité d'adaptation instantanée. Pour Galthié et son équipe, cette approche révolutionnaire est la clé pour faire des Bleus l’une des formations les plus performantes au monde. Avec en ligne de mire, la coupe du monde 2027 en Australie.