Rugby. Comment la décision de Joe Marler est-elle perçue outre-Manche ?

Joe Marler est soutenu par la plupart des supporters anglais dans sa décision de ne pas participer au prochain Tournoi.

Il y a à peine quelques heures, Joe Marler étonnait l'Europe du rugby, en déclinant sa sélection avec le XV de la Rose pour disputer le prochain Tournoi des 6 Nations. La raison ? Priorité à la famille en ces temps difficiles : ''Je veux faire les choses biens par rapport à ma famille en cette période compliquée. Donc je ne rejoindrai pas l'équipe pour ce tournoi'', pouvait-on entre autre lire sur le tweet du pilier des Harlequins. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir de l'autre côté de la Manche. À commencer par son coéquipier, Mako Vunipola. Le joueur des Saracens a apporté son soutien à son compère de première ligne, lui qui comprend l'importance familiale, son frère Billy étant lui-même devenu papa il y a quelques mois : ''Il est difficile de ne pas pouvoir tout donner quand on est un joueur du calibre de Joe Marler. Ce serait très difficile pour lui d'entrer dans la bulle et de penser à deux choses (le rugby et la famille). Il lui serait compliqué de faire de son mieux [...] Vous ne prenez pas pour acquis le fait de jouer pour l'Angleterre, et c'est un privilège en ces temps difficiles. Entrer dans la bulle est une chose à laquelle il faut réfléchir et faire des sacrifices pour atteindre ce niveau de jeu pour le sélectionné, ce qui n'est pas facile''.

En effet, rejoindre cette fameuse bulle contraint les joueurs d'être éloigné de leurs familles durant une période de huit semaines. Sûrement inimaginable pour Marler qui attend un enfant dans les prochains mois. Vunipola termine : ''J'ai une jeune famille, je vieillis et je comprends parfaitement parce que quand j'étais plus jeune, les gars plus âgés venaient dans le camp et se battaient, pas physiquement mais mentalement loin de la famille pendant si longtemps''.

Si certains ont eu du mal à comprendre un tel refus, la sélection nationale étant pour la plupart considérée comme le Graal, beaucoup d'observateurs et supporters du XV de la Rose ont apporté leur soutien au joueur. Une majorité a même salué le courage du père de famille devant une décision pas évidente à prendre.

Good to hear that it’s family first. Families of elite sports players must pay quite a price. This is possibly a step to far, so good on you. The on-field banter will suffer 😊 — Peter Anscombe (@PeterAnscombe) January 25, 2021

You will never regret putting your family first Joe - it’s who you are and we all respect you for it 👍👏❤️#topman #propidol #COYQ — Quinssa (@QuinssaRugby) January 25, 2021

Can't imagine anything worse than being away from my family for 8 weeks either. Must be a really tough decision as bet there aren't many better things than playing rugby for England! — Nick Auger (@NickAuger88) January 25, 2021

On peut entre autre lire : ''C'est bien d'entendre que c'est d'abord la famille. Les familles des sportifs professionnels doivent payer un prix fort''. ''Vous ne regrettez jamais d'accorder la priorité à votre famille Joe, cela est qui vous êtes, et nous vous respectons pour cela''. ''Je ne peux imaginer quelque chose de pire que d'être éloigné de ma famille durant huit semaines. Ce doit être une décision vraiment difficile car il n'y a pas énormément de meilleures choses que de jouer au rugby pour l'Angleterre''.

En attendant, le XV de la Rose, en plus de Sam Underhill et Joe Launchburry, perd un nouvel élément. Marler sera remplacé par Tom West, pilier des Wasps. Au pays de Sa Majesté, on craint également plus que jamais que le Tournoi ne puisse aller à son terme. De nombreux spectateurs assidus de la balle ovale ont partagé leur crainte sur les réseaux sociaux.