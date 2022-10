Comment battre la meilleure nation du monde ? Les clés du ''Brunch'' entre la France et l'Angleterre

L'Angleterre, c'est une véritable machine à gagner. Depuis un revers face aux Blacks Ferns en 2019, les Red Roses n'ont plus perdu un seul match ! Soit une série de 26 tests sans défaite. Un record mondial. Elles restent également sur 28 succès face aux nations européennes depuis ce revers en 2018 face à la France. Au total, les Anglaises ont remporté 56 de leurs 60 derniers tests. Seules les Néo-Zélandaises ont réussi à les faire tomber à trois reprises, en plus de la France. C'est dire la tâche qui attend les Tricolores ce samedi.



Et vous en doutiez encore, sachez aussi que l'Angleterre n'a jamais perdu un match de poules à la Coupe du monde. Elle possède un taux de victoire de 83% de victoires dans cette compétition avec 32 victoires en 39 matchs.