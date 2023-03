CLASSEMENT TOP 14. Toulouse enfonce le Racing 92 et Perpignan respire enfin !

Beaucoup d'enseignements sont à tirer de cette 20 ème journée de Top 14 ! Certains résultats ont été décisifs pour le reste de la saison, et le bonheur des uns fait le malheur des autres!

Le Racing 92 s'éloigne du Top 6 (35-39)

C'était le choc de cette 20 ème journée de Top 14, et il a tenu toutes ses promesses ! En effet, le spectacle a eu lieu à la U Arena, et un record d'essais de la saison a même été égalé ce dimanche soir ! Au total, 5 essais de chaque côté et une pluie de contre-attaques ont mené les deux clubs à inscrire plus de 30 points chacun. Cependant, la différence s'est faite par le jeu au pied, et le buteur maison, Melvyn Jaminet a été plus performant dans l'exercice que Finn Russell ! Le fantasque écossais a oublié 6 points en route, correspondant aux transformations des 3 derniers essais franciliens ! Pire encore, ce dernier a manqué une touche à seulement quelques minutes de la fin du match, alors que son équipe venait de récupérer une pénalité très importante. Cette désillusion à domicile renvoie les hommes de Laurent Travers à la 8 ème place, tandis que le Stade Toulousain creuse un peu plus son avance sur le dauphin rochelais, avec 67 points.

Brive a peut-être concédé la défaite de trop... (7-28)

Une nouvelle fois impuissants à domicile, les joueurs de Patrice Collazo sont tombés sur plus fort qu'eux samedi après-midi. Face à des Bordelais impitoyables et très réalistes, la maison noire et blanche sombre un peu plus dans les bas-fonds du Top 14. Dans une rencontre décousue, les Brivistes ont perdu leur maître à jouer, Nicolas Sanchez au début du match, et le jeune Léo Carbonneau a dû dépanner à l'ouverture pour le reste de la rencontre. Menés de 13 points à la pause, les Coujous n'ont pas pu réagir en seconde période, en encaissant un nouvel essai à 5 minutes de la fin du match. Cette nouvelle défaite est la 5 ème de suite pour Brive, qui est désormais à 7 unités de la 13 ème place, occupée par Pau. Pour Bordeaux, emmené par le tandem Lucu-Jalibert, cette performance les propulse à la 5 ème place du Top 14, en attendant la réception du Stade Rochelais dans 2 semaines. Pour Brive, les espoirs sont minces, mais toujours présents, et les réceptions de Paris et de Pau au mois d'avril seront capitales !

Perpignan sort de la zone rouge ! (34-27)

Ils l'ont fait, les Catalans sont à présent hors de la zone de relégation, occupé par Pau et Brive ! Les coéquipiers de Tedder ont réussi à se défaire du piège bayonnais, venu une fois de plus avec des intentions de victoire ! Grâce à une bonne première mi-temps, les joueurs de l'Usap avaient acquis un écart intéressant (28-13), avec notamment 4 essais à 1 ! Néanmoins, au retour des vestiaires, les choses se sont compliquées et les coéquipiers de Camille Lopez ont répondu de la meilleure des manières avec deux essais coup sur coup à la 46 ème et 52 ème minute. Cependant, la défense des locaux et la justesse de McIntyre face aux perches ont éloigné les Basques à 7 unités, les privant au passe d'un point de bonus défensif. Pour Perpignan, cette victoire leur permet de se hisser à la 12 ème place du Top 14, tandis que Bayonne occupe la dernière marche du Top 6, suivi de près par Toulon !

Les autres matchs de la 20 ème journée

Au niveau des autres rencontres de cette 20 ème journée, le RC Toulon a corrigé le Stade Français, avec un Baptiste Serin des grands soirs (37-9) ! Les hommes de Mignoni pointent à la 7 ème place du championnat, et se rapprochent pas à pas du Top 6. Ensuite, le CO renoue également avec la victoire, et pas face à n'importe quelle équipe ! Les Tarnais sont venus à bout du LOU, au bout d'un match à suspens, rempli de rebondissements (27-22). Grâce à cette victoire, les camarades d'Urdapilleta s'éloignent de la zone rouge, bien que la qualification ne soit plus dans les têtes. Pour les Lyonnais, un point de bonus bien mérité aura été la récompense de ce match, et le groupe de Xavier Garbajosa reste à la 4 ème place du classement. Pour le Stade Rochelais, c'est un troisième succès consécutif ! Les Maritimes ont pris le meilleur sur la Section Paloise, dans une rencontre très ouverte, avec 7 essais au total ! Toutefois, les Rochelais ont eu le dernier mot avec un essai de Seuteni à la 76 ème minute, scellant le sort de la rencontre sur un score de 32 à 36 ! Pau prend la place de l'Usap, à la 13 ème place du Top 14, alors que le Stade Rochelais s'installe comme le dauphin du championnat. Pour finir, Montpellier a retrouvé le chemin de la victoire, après 6 matchs sans succès ! Les coéquipiers de Carbonnel ont pris le point de bonus offensifs face à Clermont, avec 5 essais à 0, ce qui leur permet d'être à 6 points du premier qualifié, à la 9 ème place. Pour l'ASM, les espoirs de qualifications sont désormais terminés, bien que le fond de jeu des Auvergnats soit de mieux en mieux.