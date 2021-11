CLASSEMENT PRO D2. Mont-de-Marsan seul en tête, Agen retourne dans la zone rouge

On fait le point sur le classement de la Pro D2 après la 11e journée qui a vu Agen et Grenoble s'incliner. Oyonnax, Montauban et Mont-de-Marsan ont gagné.



On jouait la 11e journée de Pro D2 cette semaine. Jeudi, Oyonnax a ouvert le bal avec un succès de premier ordre sur Bayonne, 30 à 21. Ce qui permet aux joueurs de l'Ain de revenir sur le leader montois. Mont-de-Marsan a de son côté dominé Aurillac et compte désormais cinq longueurs d'avance sur son dauphin et six sur Colomiers qui est allé s'imposer à Narbonne par trois unités d'avance. Les Narbonnais occupent désormais la dernière place du classement. Ils sont relégables au même titre qu'Agen battu à Rouen. Les Normands ont réalisé une très bonne opération et montent à la 8e place de la Pro D2 tandis qu'Aix-en-Provence et Aurillac reculent. Grenoble reste toujours englué au 12e rang et semble avoir perdu la bonne formule pour remporter des matchs.

Les résultats de la 11e journée de Pro D2 :

Oyonnax 30 - 21 Bayonne

Carcassonne 20 - 9 Grenoble

Bourg-en-Bresse 30 - 22 Béziers

Mont-de-Marsan 38 - 10 Aurillac

Rouen 27 - 23 Agen

Vannes 25 - 22 Aix-en-Provence

Montauban 33 - 17 Nevers

Narbonne 20 - 23 Colomiers

Le classement de Pro D2 :