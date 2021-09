Classement Pro D2 : Agen s'enlise, Mont-de-Marsan confirme, Rouen surprend

Retrouvez tous les résultats de la 5e journée de Pro D2 avec la belle victoire de Mont-de-Marsan et la défaite de Grenoble contre Bayonne.

Le premier bloc de cette saison 2021/2022 de Pro D2 est terminé. Certaines équipes ont confirmé, d'autres déçus. C'est notamment le cas d’Agen et Vannes. Les deux formations qui prétendaient aux phases finales sont engluées au fond du classement avec un zéro pointé au compteur des victoires. Avec respectivement seulement 3 et 2 points, ils sont devancés par les promus, Narbonne et Bourg-en-Bresse. Et ce, alors que les Narbonnais et les Bressans ont été battus à la maison ce vendredi soir par Aurillac et Carcassonne qui remontent au classement. À l'inverse, Provence Rugby, Nevers et Grenoble glissent dans le ventre mou. Chaque point va compter et le bonus défensif glané pourrait faire la différence. Des bonus, le Stade Montois en a déjà récolté trois lors de victoires bonifiées. Le leader n'a laissé aucune chance à Agen lors de cette 5e journée. L'autre belle surprise de ce début de saison, c'est la présence à la 7e place de Rouen, avec 12 points au compteur.

Les résultats de la 5e journée de Pro D2 :

Vannes 6 - 23 Oyonnax

Béziers 25 - 7 Nevers

Colomiers 41 - 14 Montauban

Aix-en-Provence 21 - 22 Rouen

Narbonne 26 - 30 Aurillac

Mont-de-Marsan 43 - 8 Agen

Bourg-en-Bresse 22 - 26 Carcassonne

Grenoble 13 - 18 Bayonne

Le classement de Pro D2 :