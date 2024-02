CLASH PRONOS. VICTOIRE DU RACING 92 OU SURPRISE DE MONTPELLIER ? NOS RÉDACTEURS NE SONT PAS D'ACCORD !

Ce week-end, le championnat de France reprend ses droits pour le bonheur des amoureux de rugby. Ce samedi, le Racing reçoit Montpellier, et nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur l'issue de la rencontre !

Quatrième au classement général, le Racing est une des équipes les plus performantes cette saison. Néanmoins, depuis le début des matchs internationaux, bons nombres de joueurs importants ont rejoint l'équipe de France, laissant un grand vide dans l'effectif Francilien. Ces derniers ont donc perdu sèchement face à Perpignan, et semblent être démunis sans leurs cadres. En face, Montpellier s'est bien repris, mais reste la lanterne rouge du championnat. Les Cistes ont du mal à remporter deux matchs d'affilée, mais ne sont pas passés loin d'une victoire à l'extérieur contre La Rochelle. Cette rencontre risque alors d'être serré, et nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur le score final.

Lucas : Salut Thibault ! L’équipe de France ne joue pas ce week-end, mais qu’importe, on a de belles affiches ! Personnellement, un match attire plus mon attention que les autres, et c’est Racing 92/Montpellier. Je pense que ça peut être la grosse surprise de cette journée. Montpellier va mieux, la mayonnaise est en train de prendre entre le staff et les joueurs. Pour sortir de la zone rouge, je les vois bien tenter un coup de poker sur cette rencontre.

Thibault : Salut Lucas, ce n'est pas forcément l'affiche la plus sexy pour certains. Mais il y a de la revanche dans l'air lors de cette 15ᵉ journée de championnat. Et Montpellier fait partie de ces formations qui ont cœur de régler leur compte. Les Héraultais avaient en effet été battus à domicile à l'aller fin octobre. Un score serré certes, 16-19, mais qui avait fait mal à la tête. Alors oui, ils ont repris du poil de la bête. Mais seulement à la maison. 0 sur 7 en déplacement, ça pique.

Lucas : Toute série est faite pour être stoppée, et ça pourrait être le cas ce week-end. En face, le Racing 92 n’est plus que l’ombre de lui-même sans ses internationaux, et la charnière manque terriblement à l’attaque des Franciliens. Montpellier est au complet, et je ne suis pas sûr que le Racing pourra répondre dans l’intensité proposée !

Thibault : Il manque certes du monde, à mon avis, les Franciliens ne vont pas manquer d'envie. Ils voudront à tout prix éviter une troisième défaite de rang en championnat. Et surtout un nouveau revers à la maison qui ferait tache compte tenu des ambitions du club. Battus par Toulouse, puis dominés par les Catalans, 26 à 5, ils doivent montrer un autre visage. À mon avis, Montpellier va en faire les frais.

Lucas : C’est un argument qui s’entend, mais je prends le problème dans l’autre sens et je me dis que le MHR peut surfer sur leur bonne forme actuelle. Le Racing 92 est une équipe qui fonctionne à la confiance, et sans leader, les repères ne sont pas les mêmes. Montpellier joue sa survie alors que le Racing est bien installé dans le top 6… Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Je pars pour une victoire 19/21 pour les Cistes !

Thibault : Ce championnat ne pardonne pas. Et les locaux ne peuvent pas se permettre de laisser encore des points en route. Surtout à la maison. Ils sont dans le Top 6, mais rien n'est encore joué pour la qualification. Je les vois au contraire faire un match référence en attaque en allant chercher le point de bonus offensif. Succès 36 à 20 pour le Racing 92.

