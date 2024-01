CLASH PRONOS. VICTOIRE DE TOULOUSE SUR L'ULSTER EN COUPE D'EUROPE ? NOS RÉDACTEURS NE SONT PAS D'ACCORD !

Ce samedi, Toulouse se déplace chez les Irlandais de Belfast pour l'une des affiches les plus attendues de l'année ! Qui va réussir à prendre le meilleur ?

Ces deux premiers matchs de Coupe d'Europe ont été parfaitement apprivoisés par les joueurs de Toulouse. Ces derniers sont leader du groupe 2, et ont remporté leurs deux matchs avec un bonus offensif. Une victoire supplémentaire pourrait les assurer de terminer à la première place ! Côté irlandais, l'Ulster est toujours en embuscade, niché à la troisième place avec 5 points. Néanmoins, la province irlandaise s'est écroulée à Bath (37-14), et a montré de nombreuses failles défensives. Elle reste tout de même une équipe solide à domicile, qui n'a perdu qu'un seul match sur ces sept dernières réceptions. Qui réussira donc à gagner ? Nos rédacteurs ne sont pas d'accord à ce sujet.

Lucas : Salut Théo, ça fait plaisir, la Coupe des Champions revient ce week-end ! L’affiche de ce samedi soir entre l’Ulster et Toulouse me plaît bien. À l’image des matchs de la saison dernière, je pense que ça va être une grosse bataille. Les Irlandais sont souvent farouches à domicile, et Toulouse regagne à l’extérieur. Il y a moyen de passer un bon moment, même si les champions de France en titre ont l’avantage, je pense !

Théo : Salut Lucas ! Oui, je suis d’accord, gros match en prévision. Toulouse cartonne dans cette compétition cette année, mais attention aux Irlandais du Nord. Cette équipe est très rude à domicile, emmenée notamment par un paquet d’avants mieux armé que jamais, cette année…

Lucas : Oui, ces Irlandais sont coriaces à domicile, mais pas imprenables ! Ils ont d’ailleurs perdu à domicile face à Édimbourg. Toulouse a rayonné contre les Harlequins, et assume pleinement son statut de leader. À mon sens, les rouge et noir devraient l’emporter à l’issue d’un match plutôt ouvert. Je les sens capables de rivaliser avec ce pack irlandais.

Théo : Je suis d’accord, mais c’était dans leur championnat local, qui n’a absolument pas la même valeur à leurs yeux. On a d’ailleurs vu le leader du championnat français en prendre 30 là-bas le mois dernier…

Même si la pelouse désormais synthétique de leur stade offre une chance de plus à Toulouse, en effet.

Lucas : Certes, il faudra se méfier pour Toulouse. Mais le staff de la ville rose devrait aligner sa meilleure équipe, et devant, Toulouse a aussi de sérieux arguments à faire valoir. Comme tu le soulignes, cette pelouse synthétique devrait avoir raison des visiteurs, personnellement, je vois une pluie d’essais des deux côtés, un match ouvert qui ravira les supporters. Je pars sur le score de 24/34 pour Toulouse, avec un bonus offensif.

Théo : Beau pari, en effet ! Connaissant le jeu des Toulousains sur la scène européenne, ça peut se tenter. Mais pour ma part, à l’inverse de la confrontation de 2022 sur ce même stade, je vois un 25 à 23 pour l’Ulster.

