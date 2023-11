CLASH PRONOS. Victoire à domicile de Toulon ou exploit de Castres ? Nos rédacteurs ne sont pas d'accord

Pour la huitième journée de championnat, Toulon accueille Castres dans son antre et compte bien garder son invincibilité. Néanmoins, les Castres sont premiers au classement.

Le championnat de France continue après le mondial en France, et les matchs s'enchaînent chaque week-end. Après avoir gagné à Clermont, Toulon est cinquième, et se positionne en embuscade avant cette rencontre. Pour Castres, tout se passe au mieux, avec cinq victoires en seulement sept matchs ! Les Tarnais sont au top. Du côté de la rédaction, Lucas et Thibault ne sont une fois de plus pas d'accord, et l'un voit la victoire des locaux, l'autre des visiteurs.

Lucas : Hey ! Ce week-end il y a de sacrées affiches, mais le match qui retient mon attention est celui entre Toulon et Castres ! Les deux équipes ont rendu de belles performances le week-end dernier, et je pense que Toulon a les armes pour gagner à domicile. Castres sera dangereux, donc je vois un match serré, mais une victoire des locaux !

Thibault : Les Castrais ne sont jamais faciles à jouer que ce soit chez eux ou bien à l’extérieur. Aux Toulonnais de faire un match sérieux sous peine de connaître une désillusion comme en 2022 où ils avaient été battus 22 à 10. Attention donc aux Tarnais qui sont allés battre les Rochelais cette année.

Lucas : Je suis d’accord avec toi, Castres tourne bien en ce moment. En revanche, les Toulonnais n’ont pas perdu à domicile depuis le début de la saison. Ces derniers ont réussi à battre de belles équipes comme Bordeaux ou Bayonne. Je pense aussi que Castres va ressentir les stigmates du combat face à Toulouse.

Thibault : Comme je vois que tu pronostiques sur une victoire des Varois, je vais prendre le contre-pied et me lancer sur un succès des Castrais. J'ai le sentiment que cette saison nous réserve des surprises. Par contre, pour le spectacle, il faudra repasser. Succès 16 à 15 des visiteurs.

Lucas : Côté spectacle, je suis ton idée, et je pars aussi sur un match serré. Je pense que la première mi-temps sera plutôt un round d’observation, tandis que la deuxième sera plus ouverte. À mon avis, Toulon prendra le meilleur en fin de match, un peu comme contre Clermont. Je pars sur un succès des locaux 22-17, point de bonus défensif pour les Tarnais.

Les deux équipes sont à deux victoires d'affilée, qui réussira à enchaîner un troisième succès ? La première place du championnat est potentiellement en jeu lors de cette rencontre ! Au-delà d'un beau match de rugby, nos rédacteurs sont d'accords sur le fait qu'il sera serré de bout en bout, et il sera donc intéressant de voir quel club prendra le meilleur sur l'autre.

