Clash pronos : Large succès ou victoire poussive de la France sur l'Ecosse ? A la rédac, Lucas et Thibault s'opposent

Ce samedi, la France retrouve l'Ecosse. Les Bleus vont-ils l'emporter largement ou bien gagner dans la difficulté ? Nos rédacteurs Lucas et Thibault ne sont pas d'accord.

Deuxième match de préparation au programme de la France ce samedi. Les Bleus retrouvent l'Écosse à Saint-Etienne à moins d'un mois du coup d'envoi du Mondial. Une semaine après avoir été battus par le XV du Chardon, il y aura de la revanche dans l'air côté français. Pour cette rencontre, le staff a choisi d'aligner une équipe qui fait la part belle aux habituels titulaires. On peut imaginer que la victoire sera au rendez-vous. Mais les Tricolores vont-ils largement s'imposer face aux Écossais ou bien avoir plus de difficultés pour faire la différence ? Sur ce point, nos rédacteurs Lucas et Thibault ne sont pas d'accord. C'est le clash des pronos.

Thibault : Franchement, je ne vois pas les Bleus coller une raclée aux Écossais. Alors oui, les cadres sont de retour, mais il faut rappeler qu'ils n'ont pas joué un match international ensemble depuis le dernier Tournoi ! On se rappelle tous du match contre l'Italie en février, ça avait été poussif !

Lucas : Au contraire, quand je vois qu’il y a eu 21-3 à la mi-temps lors du dernier match, avec une équipe très remaniée et en Écosse, je ne vois pas comment une courte victoire peut-être envisageable. En plus de cela, les cadres auront à cœur de venger la défaite du week-end dernier !

Thibault : Il y a de la revanche dans l'air, c'est clair. Mais les Écossais sont prévenus. Ils ont été surpris la semaine passée par la fougue de la jeunesse tricolore. Mais ces joueurs-là, ils les connaissent bien. Et ils les ont battus plus d'une fois ces dernières années, notamment à Paris. L'entame pourrait bien être écossaise à Saint-Etienne.

Pariez sur ce match avec Winamax

Lucas : C’est pas faux, seulement nos joueurs français sont frais. En revanche, l’équipe d’Écosse est presque similaire à celle de la semaine dernière. Cette préparation a été optimisée pour que les joueurs soient au mieux de leur forme en match. Je pense qu’ils joueront tout le match avec la même intensité, et les essais vont défiler !

Thibault : Ah pour être frais, ils sont frais, ça fait des mois qu'ils n'ont pas joué un match de ce niveau. Ils auront peut-être la caisse, et encore, mais ils vont manquer de rythme. Je ne les vois pas tout donner sur ce match contre l'Écosse à moins d'un mois du Mondial. Le match qu'ils attendent, c'est face à la Nouvelle-Zélande. Une blessure, et c'est ciao !

Lucas : Au contraire, je pense que la mentalité a évolué dans cette jeune équipe de France ! Les joueurs donnent 100% d’eux-mêmes, qu’importe l’enjeu, et c’est pour cela qu’on les aime ! Ils ont réduit la préparation physique et le cardio à rallonge durant les trois prochaines semaines. L’objectif est désormais le rugby, et ils auront à cœur de gagner largement pour aussi marquer les esprits des autres équipes !

Les autres pronostics sur Winamax

Thibault : Ils ont déjà une cible dans le dos. Coller une fessée à l'Écosse ne changera pas grand-chose. Ce qu'il faut surtout, c'est du sérieux. Une victoire appliquée, où ils ont aussi pu montrer leur force en défense, est plus impressionnante à mon sens qu'une déculottée où ils auront trop facilement franchi la ligne. Cf., la victoire en Angleterre où ce n'est pas tant la force des Bleus qui a été mise en avant mais la faiblesse des Anglais.

Lucas : Tu l’as dit toi-même ! La défense est une des qualités premières de l’équipe de France, donc je ne les vois pas encaisser beaucoup de points, un essai maximum. En revanche, et au vu des talents offensifs, je pense que les essais peuvent s’enchaîner si, comme tu l’as dit, le sérieux est au rendez-vous.

Vous l'aurez compris, nos deux rédacteurs sont d'accord sur un point : la France va gagner. D'un côté, Lucas estime que les Bleus vont vouloir faire un gros match pour marquer les esprits à quelques semaines du choc face à la Nouvelle-Zélande. De l'autre côté, Thibault penche plus sur un match appliqué où la forme aura plus d'importance que le fond. Surtout face à des Écossais motivés. Et vous, quel est votre pronostic pour ce match ?

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr ( 09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). Les jeux d’argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer n’est pas une alternative au travail, et ne permet pas de s’enrichir.