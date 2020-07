Christophe Dominici visé par une plainte pour vol et violences

L'ancien joueur du XV de France Christophe Dominici fait l'objet d'une plainte pour vol et violences pour des faits remontant au début du mois de juillet.

On pensait la saga autour de Béziers terminée, il n’en est rien. Ici, l'ASBH n'est pas en cause. Mais Christophe Dominici, qui souhaitait reprendre le club biterrois avec un fond d’investisseur émiratis avant d’échouer, fait parler de lui et pas pour les bonnes raisons. Selon Le Canard Enchainé, le 5 juillet dernier, l’ancien ailier international aurait "pris un coup de chaud" dans une boutique de Sanary-sur-Mer dans le Var, région souvent fréquentée. En effet, il se serait présenté, torse et nu et en jean, dans un magasin de chapeaux à la recherche d’un panama.

De manière agressive, il s’en serait pris à la vendeuse qui n’a pas accepté de lui en faire crédit. Il faut rappeler qu'il possède deux boutiques dans la ville. S’en serait suivi une violente altercation où Christophe Dominici aurait tout envoyé valdinguer à la recherche du fameux couvre-chef. La commerçante, qui a reçu 5 jours d'ITT, a porté plainte pour vol et violences. Deux autres plaintes ont été déposées par des commerçantes voisines qui ont poursuivi Dominici pour récupérer le chapeau.