Charles Ollivon de retour avec le RCT pour aller défier les Scarlets

Après leur victoire face à Sale, les Toulonnais pourraient prendre une sérieuse option en cas de victoire aux Scarlets. Pour cela, Ollivon est de retour.

Comme on se retrouve ! Après sa nette victoire contre Sale le week-end passé, Toulon ira défier les Scarlets dans leur antre de Llanelli. Deux équipes qui se connaissent bien pour s'être de nombreuses fois affronté lors des campagnes européennes précédentes. Pour ce faire, les Varois pourront compter sur le retour en troisième ligne du capitaine du XV de France, préservé pour une légère blessure ces dernières semaines. L'immense flanker (1m99) devra jouer son rôle de cador du pack pour compenser les absences d'Etzebeth et Parisse, touchés la semaine passée.

Derrière, c'est du grand classique. Les internationaux Gros et Rebbadj seront titulaires, tout comme Serin et Carbonel, associés à la charnière, quand les Blacks Nonu et Toeava formeront une paire de centres ultra-expérimentée. A noter que Leigh Halfpenny (bientôt 32 ans) débutera à l'arrière pour les Gallois et retrouvera donc ses anciens coéquipiers, lui qui est passé par la Rade entre 2014 et 2017.