CHAMPIONS CUP. VIDÉO. 70m parcourus, 12 passes réussies, l'essai totalement fou des Bayonnais face à Exeter !

Bien que reversé en Challenge Cup, l'Aviron Bayonnais aura bien terminé sa campagne européenne. Les coéquipiers de Lopez ont collé pas moins de 40 points à Exeter !

Le match référence ?

Avec deux défaites et un match nul en Champions Cup, on ne donnait pas cher de la peau des Bayonnais face à Exeter. Les ciel et blanc restaient sur une défaite cuisante chez les Saints de Northampton (61-14), et avaient à cœur de se racheter à domicile pour le dernier match de cette compétition.

En face, les Chiefs d'Exeter jouaient les premières places de ce groupe 3, et étaient d'ores et déjà qualifier pour les huitièmes de finale. Les champions d'Europe de 2020 étaient alors les grands favoris, bien que le Stade Jean-Dauger soit une sacrée forteresse.

Eh bien voilà, la belle surprise de cette quatrième journée de compétition s'est bien produite au Pays Basque ! Les hommes de Grégory Patat ont infligé la plus grosse défaite de la saison aux Chiefs, avec un beau 40-17 à l'arrivée.

Au-delà du résultat, les Bayonnais ont montré un excellent visage, avec des actions construites, une défense rodée et une gestion du match presque parfaite. L'Aviron tient peut-être son match référence, et a remporté les deux mi-temps fermement.

Mais voilà, le plus bel essai de cette journée de Champions Cup reviendra certainement à Victor Hanoun, à la conclusion d'un formidable mouvement de ses partenaires. Le jeune ailier aplatit derrière la ligne la quatrième réalisation des siens, à la 34ᵉ minute, synonyme de bonus offensif, juste après l'essai de Calendret !

Suite à un ballon porté, Guillaume Rouet (qui a été excellent) s'est extirpé dans le petit coté, pour faire jouer Héguy, qui le retrouvera ensuite. Le demi de mêlée crée ensuite un maul, avant de jouer au large pour les trois-quarts bayonnais, qui avaient des fourmis dans les jambes.

Spring prend alors l'intervalle au centre du terrain, passe la balle à Dolhagaray qui sert Maqala. Le Fidjien joue ensuite avec son compatriote Luke Tagi, qui sert habilement après contact Spring. L'arrière de Bayonne réalise une magnifique passe sautée pour Hanoun, qui sprint et conclut cette action folle.

Encore une action complètement folle de l’Aviron bayonnais ! pic.twitter.com/qyYN33g0uC — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) January 21, 2024

Grâce à cette belle victoire, Bayonne parvient à se qualifier pour la Challenge Cup, et poursuit son chemin européen cette saison. En huitièmes de finale, les coéquipiers de Camille Lopez se déplaceront sur la pelouse d'Édimbourg.

En revanche, Toulon est éliminé, avec seulement deux petits points et la place de bon dernier.

RUGBY. Dimitri Delibes, (l'autre) énorme tuile pour le Stade Toulousain !