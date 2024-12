Champions Cup. ''Un niveau de compétence collective impressionnant'', Slimani décrypte la philosophie du Leinster

Vitesse et mouvement : Rabah Slimani décrypte la philosophie du Leinster avant de croiser le fer avec ses anciens coéquipiers clermontois en Champions Cup.

Passé de Clermont au Leinster cette saison, Rabah Slimani découvre une philosophie de jeu radicalement différente de celle à laquelle il était habitué en Top 14. Alors que les Jaunards, solides à domicile face à Trévise, se préparent à affronter l’ogre irlandais, Slimani confie via le site de l'ASM: « Tout le jeu du Leinster repose sur la circulation du ballon et la vitesse de celui-ci. » Une approche axée sur le mouvement qui imprègne chaque aspect des entraînements irlandais.

Le pilier international décrit un système où la technique individuelle est roi : « Il y a beaucoup de séances supplémentaires après les entraînements collectifs, où on travaille des "skills". Même après des points d’affrontement, il faut chercher à donner le ballon, à le faire vivre. » Une culture qui peut trancher avec celle plus structurée et pragmatique de certaines formations de Top 14.

Le Leinster, un collectif en mouvement perpétuel

Les propos de Slimani mettent en lumière la puissance collective du Leinster, même en situation difficile. Face à Bristol le week-end dernier, réduits à 13 contre 15, les Irlandais ont continué à produire leur jeu. « Beaucoup d’équipes auraient réduit la voilure. Pas nous. On a joué dans le dos, transmis après contact, et on a marqué un essai. » Cette capacité à maintenir leur identité de jeu, même en infériorité numérique, témoigne d'une maîtrise unique des situations de désordre. Ce qui n'est pas sans rappeler le jeu du Stade Toulousain.

Au Leinster, chaque joueur, quel que soit son poste, doit être capable de s'adapter et de contribuer activement. « Ici, tu es placé, tu défends ou attaques où tu te trouves. Si tu peux switcher avec un plus rapide, tu le fais, mais tu dois pouvoir jouer ton rôle, peu importe ton poste. » Un discours qui résonne alors que l’ASM devra affronter une équipe capable de maintenir une intensité hors normes pendant 80 minutes.

ASM vs Leinster : un défi de taille

Pour Clermont, le défi s’annonce monumental. Même si les Auvergnats ont parfaitement lancé leur campagne européenne avec une victoire bonifiée face à Trévise, le déplacement à Dublin s’apparente à un véritable test. Les hommes de Christophe Urios sont conscients de la nécessité de hisser leur niveau face à une équipe aussi disciplinée et inventive que le Leinster.

Les mots de Slimani rappellent à quel point l'adaptation sera cruciale pour les Clermontois : « Ici, à Dublin, les entraînements sont construits pour que chaque joueur puisse assurer n’importe quel rôle. À la fin de la semaine, cela fait une demi-heure de technique pure... et ça paye. » Un constat qui souligne les marges de progression pour certains clubs français s’ils veulent rivaliser sur la scène européenne.

L’art de faire vivre le ballon

Pour Slimani, cette philosophie de jeu déstructuré est un des grands atouts du Leinster. « Dans le jeu déstructuré, on ne cherche pas absolument à replacer les piliers près des rucks. On joue où on est, et on s'adapte. » Cette capacité à maintenir une vitesse de jeu et une continuité balle en main met régulièrement en difficulté leurs adversaires.

Clermont devra être particulièrement vigilant dans ces phases désordonnées, où les Irlandais excellent. Slimani met en avant les petits ateliers techniques après chaque séance, un détail qui fait toute la différence : « Ces 5-10 minutes max par jour, ça paraît peu, mais à la fin de la semaine cela crée un niveau de compétence collective impressionnant. »

Un match décisif pour la suite

Avec une victoire déjà au compteur, l’ASM a encore son destin en main dans cette Champions Cup, mais le résultat à Dublin pourrait donner une indication précieuse sur son niveau réel. Clermont devra s’appuyer sur la puissance de son pack et la créativité de ses arrières pour espérer rivaliser.

La Montagne nous apprend cependant que Bautista Delguy ou Régis Montagne sont en vacances. "Pita Gus Sowakula est encore en reprise". Notez que Sébastien Bézy postule à l'instar de Rob Simmons ou encore George Moala.

Il va falloir être très cliniques dans tout ce que nous produisons aussi bien en attaque qu’en défense. Ils n’ont pas beaucoup de failles, alors, il faudra prendre le peu qu’ils nous laisseront, jouer le coup à 200 % et être connectés sur nos opportunités. Ils ont un jeu très soyeux, parfaitement huilé, qu’ils maîtrisent à la perfection. On va tout faire pour leur mettre la pression afin de perturber leurs systèmes. (Lucas Tauzin via le site de l'ASM)

Pour Slimani, ce match est aussi l’occasion de retrouver ses anciens coéquipiers et de partager son expérience. Son analyse du Leinster offre une précieuse clé de lecture avant ce duel au sommet. Mais face à une province qui ne connaît pas la demi-mesure, l’ASM devra être irréprochable.