Champions Cup - Toulon refuse de jouer face aux Scarlets, le match reporté

La Commission de résolution des résultats de matchs a statué sur le résultat des matchs annulés suite aux cas de Covid-19.

Trois matchs annulés dans le cadre de la 2e journée de Champions Cup. Quatre rencontres qui concernaient des clubs de Top 14 à savoir Toulouse, Lyon et le Stade Rochelais. La raison : des cas de Covid-19 dans les rangs adverses. La Commission de résolution des résultats de matchs pourrait donner la victoire sur tapis vert aux formations tricolores. En ce qui concerne Toulon, c'est différent. Le RCT a estimé que "les conditions sanitaires n’étaient pas réunies pour maintenir l’organisation de cette rencontre, la santé des joueurs du staff et de leurs familles étant primordiale." Le club avait appris ce jeudi 17 décembre qu’au moins un joueur de l’équipe des Scarlets avait été testé positif, en début de semaine, à la COVID 19. Ce qui a entraîné le forfait de Bath contre le Stade Rochelais car 12 joueurs avaient été en « contact rapproché » avec ce joueur gallois. Aussi, les Varois ont décidé de ne pas jouer ce match face à Llanelli et quitter le Pays de Galles. Et ce, alors que l'EPCR avait maintenu le match. "Devant cet état de fait, le Rugby Club Toulonnais, bien que conscient des conséquences graves, a décidé de ne pas disputer cette rencontre telle que prévue ce soir."



Voici le communiqué de l'EPCR :





L’EPCR a été informée que le RC Toulon estime que le match de la 2e Journée de Champions Cup de ce soir (vendredi 18 décembre) face aux Scarlets au Parc y Scarlets ne peut pas être joué de manière suffisamment sûre pour son équipe et les membre de son encadrement.



Suite à la confirmation par les Scarlets qu'un de leurs joueurs a été testé positif au COVID-19 après le match de la Journée 1 contre Bath Rugby du week-end dernier, le joueur en question s'est isolé conformément aux directives de santé publique et ses deux contacts proches n’ont pas été sélectionnés dans l'équipe pour la rencontre de la Poule A de ce soir face au RC Toulon.



Un Comité d’évaluation des risques médicaux a été convoqué plus tôt dans la journée pour examiner les problèmes potentiels liés au dépistage et au traçage des Scarlets. Le comité a estimé que le risque de transmission supplémentaire avait été contenu avant de recommander que le match puisse se dérouler en toute sécurité.



En apprenant l’inquiétude du RC Toulon concernant ce match, il a été suggéré que le match soit éventuellement reporté à une date ultérieure pendant le week-end pour permettre à n’importe lesquels des joueurs du club toulonnais de se retirer de la feuille match s’ils le souhaitaient. Il a aussi été suggéré au RC Toulon d’aligner des joueurs volontaires de son effectif du tournoi pour remplacer ceux qui se seraient retirés et que l'équipe des Scarlets pourrait se soumettre à des tests PCR supplémentaires.



Ces propositions ont été déclinées par le RC Toulon et l’EPCR est donc en mesure de confirmer que le match est reporté.