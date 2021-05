CHAMPIONS CUP. Quelles solutions pour Toulouse afin de contrer la puissance des avants rochelais ?

Pour Toulouse, contrer la puissance des avants rochelais sera décisif pour espérer gagner la finale, samedi. Pour privilégier cela, Mola aura des choix à faire.

Ça s'annonce grandiose ! Pas la réouverture des terrasses de restaurants, non, mais plutôt la finale européenne de samedi. Vous savez qu'à Twickenham, Toulousains et Rochelais s'affronteront dans une affiche inédite et devant 10 000 spectateurs paraît-il. Et une confrontation en finale de Champions Cup entre les deux équipes probablement les plus en forme du Vieux continent cette année, les deux premiers du Top 14 aussi, ça promet !

Si beaucoup dont nous voient Toulouse l'emporter à l'expérience et grâce à leurs talents supérieurs (Dupont, Kolbe...), cela ne pourra se faire que si les Stadistes parviennent à contrer l'énorme paquet d'avants rochelais. Bien sûr, le 8 de devant des Rouges et Noirs n'est pas en reste dans la dimension physique avec des garçons comme Faumuina ou Kaino, mais celui des Maritimes paraît réellement unique en son genre en ce moment. Atonio, Skelton, Alldritt et consorts l'ont prouvé pas plus tard qu'il y a trois semaines en réalisant ce que l'on pensait impossible : concasser l'équipe du Leinster et son quasi-pack du XV du Trèfle. Pour gagner, au milieu de la stratégie du "keep the ball alive" instaurée par Ronan O'Gara depuis son arrivée, La Rochelle s'appuie clairement sur ses "big men" et in fine, également leur capacité à jouer debout. Dès lors, de quelles solutions dispose Toulouse sur le papier pour contrer la puissance des avants rochelais ?

Tekori d'entrée ?



Dans son effectif XXL, Ugo Mola dispose de profils de joueurs relativement différents, lui permettant - si besoin est - d'adapter sa stratégie en fonction de l'adversaire. Ces derniers temps, c'est un dispositif relativement plus aérien dans le XV de départ et un banc très physique qui s'est imposé au Stade. C'est ainsi que les relativement longilignes (2m08 pour 125kg) tours jumelles Arnold ont démarré ensemble tous les matchs de la phase finale européenne haut-garonnaise. Derrière les Mauvaka, Tekori, Flament et consorts terminaient le travail en sortie de banc. Mais face à un paquet d'avants à plus de 940 kilos, le staff toulousain doit avoir la tentation Joe Tekori en tête. Malgré ses 37 printemps et bien qu'il commence à s'habituer au numéro 19 cette saison, le vétéran samoan peut toujours amener sa densité physique et sa capacité à faire jouer derrière lui lorsqu'il est prêt physiquement à débuter en 5. Si tel était le cas, on se frotte déjà les mains de voir s'affronter directement deux des colosses les plus impressionnants de la planète ovale ! Iosefa culminant à 1m98 pour 130kg quand son cadet Skelton affiche lui 2m03 sous la toise pour 140 barres. Le Toulousain aurait en plus l'occasion de montrer que papi sait faire de la résistance face à celui dont Sébastien Chabal dit qu'il est "impressionnant", c'est dire.

Mais Mola doit encore avoir en tête l'échec tactique de la demie de coupe d'Europe 2019 face au Leinster, où il avait titularisé Tekori en 6 pour contrer physiquement le Leinster, ce qui n'avait eu pour effet que de dénaturer quelque peu le jeu de mouvement toulousain et de limiter la mobilité de ses avants... À méditer. D'autant qu'il paraît aujourd'hui difficile de sortir un des deux frères Arnold, eux dont l'association cartonne en ce moment grâce à leur agressivité, leur abattage, leur technique individuelle et bien sûr, leur dimension en touche. Comme de bousculer une troisième ligne dont l'équilibre entre Kaino, Cros, Tolofua et Elstadt semble avoir été parfaitement trouvé.

Un gros billet sur Elstadt

Ce sur quoi on peut miser en revanche, c'est sur le fait que Rynhardt Elstadt, absent en huitième et quart ainsi que remplaçant en demie face à l'UBB, sera titulaire en 6. Bien qu'il ne soit pas dans la forme physique de sa vie depuis son retour d'Afrique du Sud et sa blessure à la cheville, on sait que la rugosité du sud-africain est très apprécié par le manager stadiste, d'autant qu'il sait toujours monter en régime lors des grands rendez-vous. Nul doute que son agressivité hors-normes et sa présence physique (1m94 pour 117kg) seront bien utiles au moment de contrer les golgoths rochelais. Associé à qui, du coup ? Julien Marchand étant forfait, on jurerait que les capacités de grattage de Cros et Kaino seront privilégiées, autant que l'assurance amenée par ces derniers, qui peut compter lors de ces matchs couperets. Tolofua pourrait donc glisser sur le banc : n'est-ce pas avec cette troisième ligne là qu'ils ont glané le dernier titre de champion de France, après tout ? Reste à savoir s'il sera accompagné par l'excellent Thibault Flament ou Manny Meafou et ses 140kg. Polyvalence et cohérence ou surpuissance et unilatéralité ? Une chose est sûre, Ugo Mola a aussi montré qu'il savait ce qu'il faisait...

Et vous, qui verriez-vous composer le XV de départ stadiste ?