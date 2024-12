Champions Cup : Quel bilan pour les clubs français après deux journées ?

Après deux petites journées de phase de poules, la plupart des équipes françaises démarrent très fort la compétition, quand d'autres jouent les mauvais élèves.

Après deux week-ends européens, la phase de poules arrive déjà à mi-parcours. Si les clubs français ont brillé avec un excellent résultat d’ensemble (11 victoires en 16 matchs), certaines équipes se détachent plus que d’autres. Tour d’horizon des clubs français en Champions Cup.

Les premiers de la classe : Toulouse et l’UBB

Le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles sont à coup sûr les grands gagnants de ce début de compétition. Dans la même poule, les deux équipes ont rapidement affirmé leur statut.

Les Rouge et Noir ont roulé sur la concurrence en inscrivant plus de 60 points lors de leurs deux premières sorties. L’Ulster et Exeter n’ont absolument pas exister face aux hommes d’Ugo Mola. Les Toulousains préparent au mieux la suite de la compétition et espèrent finir premiers de leur poule.

Face à eux, leur plus sérieux concurrent est français, c’est l’UBB. Un poil moins souverains, les Girondins ont tout de même inscrit 82 points en deux matchs, glanant eux aussi deux bonus offensifs. Avec 10 points chacun, les deux cadors se départageront lors des deux derniers matchs de poule en janvier. Le moins que l’on puisse dire c’est que leur compétition est parfaitement lancée.

Les bons élèves : Toulon et La Rochelle

Avec deux victoires au compteur, Toulon et La Rochelle s’affirment comme deux prétendants sérieux au titre. Les Maritimes se sont relancés avec une victoire difficile en terre anglaise face à Bath, puis un succès à domicile face à Bristol. Premiers de leur poule avec 9 points à égalité avec le Leinster, le plus dur reste à faire. Mais ils auront l’avantage de recevoir les Irlandais le 12 janvier prochain.

Le RCT quant à lui, a signé deux victoires de prestige. Première équipe à gagner en Afrique du Sud en phase de poules, les Toulonnais ont livré une grande prestation face aux Stormers (24-14). La réception de Glasgow leur a permis de confirmer leur dynamique avec une victoire in extremis (30-29).

Les cancres : le Stade Français

S’il y a bien une équipe qui ne brille pas, c’est le Stade Français. Les parisiens ont réussi l’exploit de récolter trois cartons rouge en deux journées, sur des gestes tous autant stupides les uns que les autres. La palme revient certainement à Sekou Macalou, auteur d’un croche-patte suivi d’une charge à l’épaule. En difficulté en Top 14, on se doutait que les Soldats Roses ne joueraient pas la Champions Cup à fond, mais ils atteignent des sommets.

Le Racing 92 et Castres naviguent entre deux eaux, avec une victoire et une défaite à leur compteur. Avec tous deux une lourde défaite dans la besace. 29-7 à Sale pour les franciliens, 38-8 à Northampton pour le CO. En allant chercher un succès lors des dernières journées, ces deux formations pourront espérer disputer les phases finales.

Avec des bilans contrastés, les clubs français signent tout de même un bon résultat global. Les meilleures écuries sont idéalement placées pour briller au printemps, mais désormais place au Top 14 dès ce week-end.